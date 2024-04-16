Yargıtay'da 16’ncı tur da sonuçsuz

Yargıtay Başkanlığı seçiminin 16’ncı turundan da sonuç çıkmadı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin dün gerçekleştirilen 16’ncı turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Yargıtay'da toplam 348 üye bulunurken, salt çoğunluk için 175 üyenin oyu gerekli görülüyor. Dünkü oylama sonucu Mehmet Akarca 109, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 88, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Seçime katılım 318 olarak kayıtlara geçerken, 4 boş oy kullanıldı, oylardan 12'si de geçersiz sayıldı. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 17’nci tur oylamayla bugün devam edilecek.