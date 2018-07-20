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POLİTİKA

Enis Berberoğlu tahliye edilecek mi

Yargıtay'dan Enis Berberoğlu kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, dosyanın temyiz incelemesini daha sonra karara bağlayacak.

Haber Merkezi AA
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR'ları davası kapsamında mahkemeye çıkmıştı.
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR'ları davası kapsamında mahkemeye çıkmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması" talebiyle yapılan başvuruyu reddetti.

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti.

  • Avukatları başvuruda bulunmuştu
  • 24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun avukatları, Yargıtay 16. Ceza Dairesine başvurarak, Berberoğlu hakkındaki davanın durmasını talep etti. Avukatlar, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca, dokunulmazlığı yeniden kazanan Berberoğlu'nun yargılanması için dokunulmazlığın tekrar kaldırılması gerektiğini savunarak, dokunulmazlık TBMM'de tekrar kaldırılana kadar yargılamanın durması ve tahliyeye karar verilmesi gerektiğini öne sürdü.

Avukatların istemini görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanan Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durması istemini oy çokluğuyla reddetti.

Berberoğlu'nun tahliyesine karar verilmesi istemi, dosyanın esas inceleme aşamasında ele alınacak.

Mahkeme "casusluk" suçundan ceza vermişti

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Mahkeme, Berberoğlu'nu, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukladı.

Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti.

Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez EnisBerberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

  • Bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Savcılık, Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması talepli temyiz dilekçesini Yargıtaya gönderdi. Dilekçede, Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, dosyanın temyiz incelemesini daha sonra karara bağlayacak.

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