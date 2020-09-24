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Gündem Yargıtaydan Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç hakkında karar Türköne tahliye edildi
İSTANBUL

Yargıtay'dan Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç hakkında karar

Yargıtay'dan Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç hakkında karar: Türköne tahliye edildi

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin yazarlarından tutuksuz sanıklar Şahin Alpay ve Ali Bulaç ile tutuklu sanık Mümtazer Türköne'ye 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan verilen hapis cezalarını 'eksik inceleme' nedeniyle bozdu.

Haber Merkezi DHA
Mümtazer Türköne
Mümtazer Türköne

Zaman Gazetesi eski yazarları hakkındaki davada İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mümtazer Türköne ve tutuksuz yargılanan Şahin Alpay, Ali Bulaç 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan hapis cezası aldı. Kararın temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne hakkındaki hükümleri 'eksik inceleme' nedeniyle bozdu.

FETÖ elebaşı 4 yıldır neden iade edilmedi?
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FETÖ elebaşı 4 yıldır neden iade edilmedi?
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden tam dört yıl geçti . Fakat Türkiye'nin ABD'ye FETÖ elebaşı Gülen ve üst düzey örgüt mensupları için yaptığı talepler karşılık bulamadı. Aradan geçen süre boyunca Türkiye ve ABD arasında daimi gündem konusu olan Gülen'in iadesine dair neler yaşandı? Gelin birlikte inceliyelim.


Türköne tahliye edildi


Sanıkların eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre 'örgüte yardım' suçunu oluşturduğu, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiği belirtildi. Tutuklu sanık Türköne'nin, tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi

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