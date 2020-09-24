Yargıtay'dan Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç hakkında karar: Türköne tahliye edildi

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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Çoruh ve Öztekin'e kavuk tebriği: Heykelinizi dikme projem var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışmalı kovuk töreniyle gündeme gelen Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh'u kabul etti. İmamoğlu, kavuğu ve sahiplerini tasvir eden bir heykel projesinde çalıştıklarını belirterek "Sizin büstünüzün dışında, kavuğun da bir büstü olmalı" dedi.