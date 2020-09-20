​FETÖ’nün hâlâ karanlık yönleri var

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 6 dile çevrilen FETÖ kitabındaki tespitler dikkat çekti. 6 bölümden oluşan kitapta, örgütün uzun yıllar gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yürüttüğü faaliyetlerin gerçek amacını gizlemek adına uzun vadeli sistematik ve güncel koşullara uyarlanabilen bir algı yönetiminden yararlandığı belirtilirken, “Bu nedenle FETÖ mensuplarının her söylemi, işledikleri ya da işlemeyi tasarladıkları büyük suçların çarpıtmasından ve maskelenmesinden ibarettir” denildi.

BİRÇOK HAKİKAT GÜN YÜZÜNE ÇIKMAYI BEKLİYOR

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) sayılan hemen her suç türünü işleyen örgütün hayır ve hizmet hareketiyle herhangi bir ilgisinin olmadığının, bir suç ve terör grubu olduğunun Türkiye kamuoyu tarafından anlaşıldığı ifade edilen kitapta, “Bu bakımdan Türkiye’de FETÖ’nün işlediği suçların unutulması ya da orta ve uzun vadede yok sayılması imkan dahilinde değildir. FETÖ ile ilgili bilimsel çalışmalar bir arkeoloğun sabrına, dikkatine ve titizliğine sahip olmayı gerektirmektedir. Örgütle ilgili pek çok hakikat halen gün yüzüne çıkmayı beklemektedir” denildi.

GÜNDEM Altı dilde hainlik: FETÖ’nün gerçek yüzü dünya kamuoyuna tüm açıklığıyla anlatılacak

AVRUPA İÇİNDE KENDİSİNE ETKİ ALANI OLUŞTURDU

Kitapta, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışındaki pozisyonu ve faaliyetleri de anlatıldı. Batı’nın 15 Temmuz sonrası bile teröre karşı keskin bir tavır alamadığına dikkat çekilen kitapta, önceden beri Batılı istihbarat birimleriyle ilişki içinde olduğu ve bu yapılarca desteklendiği belirtilen FETÖ’nün, faaliyet yürüttüğü okullar, birlikte çalıştığı düşünce kuruluşları, ilişkili olduğu STK’lar aracılığıyla Avrupa içinde kendisine bir etki alanı yarattığı, buradaki toplumsal algının Türkiye aleyhine şekillenmesi için çalıştığı vurgulandı. Darbe girişimi öncesinde ve sonrasında yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının faaliyetlerine yabancı ülkelerde devam ettiği kaydedildi.

REKLAM

GÜNDEM Doğu Perinçek'ten yıllar sonra olay itiraf: FETÖ Erol Mütercimler aracılığı ile bir fotoğraf karesi için 5 milyon dolar teklif etti

ULUSLARARASI ALANDA ETKİSİZLEŞTİRİLMELİ

FETÖ’nün yurt dışında yapılanması ile “dinler arası diyalog” söylemine dikkat çekilen kitapta, “Bu, FETÖ’nün global emellerinin bulunduğuna, yalnızca Türkiye’de değil dünya geneli için tahakküm niyetlerinin olduğuna işaret etmektedir” denildi. Örgütün kendisini tanımladığı “ılımlı İslam” kavramı çerçevesinde ve yükselişte olan İslamofobinin etkisiyle Batıda belirli taban edindiği ve bu grupların da desteğinin alarak meşruiyetini arttırma gayrete içerisinde olduğuna işaret edildi. Kitapta, “Bu nedenle örgütün ve oluşturduğu tehdidin tüm neden ve sonuçlarıyla etkisizleştirilmesi adına yurt içindeki çabaların yanı sıra uluslararası alanda da büyük bir gayretin ortaya konulması önem arz etmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

Karargahı 1999’dan bu yana ABD’de

FETÖ’nün ABD’deki pozisyonu ve faaliyetleri de kitapta yer aldı. Elebaşı Fetullah Gülen’in “Bu dünya gemisinin dümeninde Amerika var” şeklindeki açıklaması hatırlatılırken, ABD ile FETÖ arasındaki ilişkinin birkaç farklı düzeyde şekillendiği kaydedildi. Örgüt karargahının 1999’dan beri ABD’de bulunduğu ve FETÖ’nün Amerikan siyasal sistemi içinde etkinlik gösterebildiği vurgulanan kitapta, “Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ülke ve bölge sorumlularının/imamlarının kısmen ABD’ye yönelmeleri örgüt ile ABD ilişkisinin karakterine işaret etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

ABD’nin zaaflarından yararlanıyor

FETÖ’nün ABD siyaset alanında, başkanlık seçim süreçlerinde adaylara mali yardımlar yapma ve lobi faaliyetleri yürütme şeklinde etkinlik gösterdiği belirtilirken, “ABD siyaseti ile bürokrasisi arasındaki gerilim alanlarında oluşan çatlaklarda ve Amerikan sisteminin yapısal ana arterlerinde faaliyet göstermeye çalışan FETÖ, ABD sisteminin zaaf ve niteliklerinden stratejik düzeyde yararlanıyor” denildi.