Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem PKK FETÖye çalışmış15 Temmuzda işbirliği yaptılar
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

​PKK FETÖ'ye çalışmış:15 Temmuz’da işbirliği yaptılar ​

PKK FETÖ'ye çalışmış:15 Temmuz’da işbirliği yaptılar

İçişleri Bakanlığı’nın 6 dilde hazırladığı “Fetullahçı Terör Örgütü” kitabında FETÖ-PKK işbirliğine ilişkin detaylar da yer aldı. Bu çerçevede 15 Temmuz darbe girişimine zemin hazırlamak için HDP Ağustos 2015’ten itibaren “öz yönetim” ilan etmeye, PKK da terör eylemlerini il ve ilçe merkezlerinde yaygınlaştırmaya başladı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 6 dile çevrilen FETÖ kitabında, FETÖ-PKK ittifakı gözler önüne serildi. Kitapta FETÖ-PKK ilişkisi, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası olarak ele alındı. 15 Temmuz öncesi FETÖ-PKK işbirliğine dair çeşitli emare ve bulgular olduğu aktarılırken, ilk emare olarak 18 Mart 2013’te bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP’li Sırrı Süreyya Önder arasında gerçekleşen görüşme gösterildi. Burada iki örgüt arasında “karşılıklı yanlış anlaşılma” olduğu gündeme geldi. İmralı görüşmelerinin, ittifak girişimlerinin vücut bulduğunu göstermesi açısından dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Teröristbaşı Fetullah Gülen

***

İmralı görüşmelerinde, iki örgüt arasında “karşılıklı yanlış anlaşılma” olduğu gündeme gelmişti.

FETÖ’nün hâlâ karanlık yönleri var
GÜNDEM
FETÖ’nün hâlâ karanlık yönleri var

Altı dilde hainlik: FETÖ’nün gerçek yüzü dünya kamuoyuna tüm açıklığıyla anlatılacak
GÜNDEM
Altı dilde hainlik: FETÖ’nün gerçek yüzü dünya kamuoyuna tüm açıklığıyla anlatılacak

15 TEMMUZ’A ZEMİN HAZIRLADI

Duran Kalkan

2014’ten 15 Temmuz 2016’ya kadar bazı gelişme ve açıklamalara yer verilen kitapta, PKK elebaşlarından Duran Kalkan’ın Türkiye’de darbe olacağına dair açıklamalarının, FETÖ-PKK ilişkisinin zirve noktalarından biri olduğu belirtildi. PKK’nın Ağustos 2015 itibariyle sözde öz yönetim ilanı, Aralık 2015 itibariyle terör eylemlerini il-ilçe merkezlerine yayması ve Mayıs 2016 itibariyle de eşzamanlı kır-kent eylem birlikteliği yönünde strateji benimsemesi gibi eylemlere işaret edilen kitapta, “PKK terör örgütünün kendi örgütsel amaçlarına fayda sağlamanın yanında, örgütsel işbirliği ile darbe girişimine zemin hazırlayacak türdeki bahse konu eylemleri, PKK/KCK ile FETÖ’nün birlikte hareket ettiğine işaret etmektedir” denildi.

Doğu Perinçek'ten yıllar sonra olay itiraf: FETÖ Erol Mütercimler aracılığı ile bir fotoğraf karesi için 5 milyon dolar teklif etti
GÜNDEM
Doğu Perinçek'ten yıllar sonra olay itiraf: FETÖ Erol Mütercimler aracılığı ile bir fotoğraf karesi için 5 milyon dolar teklif etti

FETÖ, MiT’çileri PKK’ya böyle ispiyonlamış
GÜNDEM
FETÖ, MiT’çileri PKK’ya böyle ispiyonlamış

PKK ELEBAŞINDAN FETÖ AVUKATLIĞI

Cemil Bayık

“Türkiye sivillere ağır silahlarla müdahale ediyor” propagandası ve “ülkede iç savaş yaşanıyor” imajı ile darbe girişimine entelektüel ve politik zemin hazırlamaya çalışıldığının vurgulandığı kitapta, 15 Temmuz sonrası FETÖ-PKK söylemlerindeki benzerliğe de dikkat çekildi. PKK elebaşlarından Cemil Bayık’ın, darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığı iddialarının tamamen yalan olduğu, FETÖ’nün böyle bir örgütlenmesinin olmadığı ve FETÖ üyelerinin tasfiyesine meşruiyet sağlamak maksadıyla bunların söylendiğini iddia ettiği aktarılırken, bu açıklamaların, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in açıklamalarıyla uyumlu olduğu kaydedildi.

Çocuk kanalında Türk düşmanlığı: PKK ve FETÖ'cü hainlere kucak açan Almanlar Türkiye'ye saldırıyor
DÜNYA
Çocuk kanalında Türk düşmanlığı: PKK ve FETÖ'cü hainlere kucak açan Almanlar Türkiye'ye saldırıyor

Cezaevinde beddua seansı

  • Cezaevlerindeki FETÖ'cülerin durumlarıyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı kitapta, örgütün bütün unsurlarıyla etkisiz hale getirilmesi için her alanda etkin mücadelenin sürdürülmesinin zorunlu olduğu belirtilirken, şu tespitler yer aldı: “FETÖ gibi mesiyanik iddiaları bulunan kült gruplar, ortaya attıkları kehanetlerin gerçekleşmemesi üzerine birdenbire dağılmazlar. Tersine, grup içindeki çekirdek yapı, güncellenen kehanetlere eskisinden daha büyük bir bağlılıkla tutunarak radikalleşir. Örgüt cezaevlerindeki kopmaları ve çözülmeleri önlemek amacıyla sık aralıklarla cezaevlerindeki örgüt mensuplarına içinde bolca sapkın örgütsel ideoloji, 'telkin/uyarı/tehdit', 'talimat' ve 'umut' barındıran çoğu şifreli mesajlar ulaştırmaya çalışmaktadır. FETÖ'nün cezaevindeki örgüt mensuplarını motive etmeye yönelik en etkili aracı rüyadır. Tutuklu/hükümlü FETÖ üyelerinin bir bölümünün cezaevlerindeki radikallik düzeylerinin arttığı da gözlenmektedir. Darbenin başarısızlığa uğraması ve cezaevine girmeleri nedeniyle devlete/hükümete ve millete düşmanlık besleyen örgüt üyeleri, beddua seanslarına cezaevlerinde de devam etmektedirler.”

FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar İsveç'te yaşayan Gülüşken ailesine iftira kampanyası başlattı
GÜNDEM
FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar İsveç'te yaşayan Gülüşken ailesine iftira kampanyası başlattı
Abone Ol Google News
PKKFETÖye çalışmış

PKK
FETÖ'ye çalışmış

​İki terör örgütü 15 Temmuz'da işbirliği yaptı.
Yeni kısıtlama olacak mı?

Yeni kısıtlama olacak mı?

Kabine bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
Okula merhaba

Okula merhaba

​Türkiye'de okullar yaklaşık 6,5 ay sonra olağanüstü tedbirler altında açılıyor.
Baykar'dan örnek kampanya

Baykar'dan örnek kampanya

Uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar hediye ettiler.
Niğde'de korkutan deprem

Niğde'de korkutan deprem

Birçok çevre ilde hissedildi.
Aslan ikide iki yaptı

Aslan ikide iki yaptı

​Galatasaray, son şampiyonu deplasmanda devirdi.

Ağır hasta <br>sayısı yine arttı

Ağır hasta
sayısı yine arttı

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Çamurluktan kilolarca çıktı

Çamurluktan kilolarca çıktı

​Emekli polisin aracından çıkanlar şaşkına çevirdi!
Dünya onun peşinde

Dünya onun peşinde

​Elazığ'da üretildi, yurt dışında da büyük ilgi görüyor.
Mesaiye devam

Mesaiye devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı.
Arayıp 'koronavirüs var' demiş

Arayıp 'koronavirüs var' demiş

Akılalmaz iddia, müşterileri böyle korkutmuş.
Hafter'in olmadığı<br>siyasi çözüme açığız

Hafter'in olmadığı
siyasi çözüme açığız

Libya Savunma Bakanı Nemruş, 'Öfke Volkanı' şehitlerini hatırlattı.
Aylarca evine kimseyi almadı

Aylarca evine kimseyi almadı

Koronavirüs bayram ziyaretine gelen kızından bulaştı.
Görünce <br>şok geçirdiler

Görünce
şok geçirdiler

21 aracın camını sopayla kırdı.
Bakan Koca uyardı

Bakan Koca uyardı

"Aynı anda iki virüsle savaşmayalım."
En çok 'Türkiye'de tatil' aratıldı

En çok 'Türkiye'de tatil' aratıldı

Türkiye, İngilizler için en popüler tatil yeri.​

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.