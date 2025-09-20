Yarın kurultay yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP’nin yarın yapılacak 22’nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebini reddetti. 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayın iptali talebiyle CHP'li delege Şahin Kurt, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuş, başvurunun reddi üzerine Ankara İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuştu. Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmedince aynı delege "tam kanunsuzluk" iddiasıyla itirazını YSK'ya taşıdı. Kurul, iptal talebini görüşmek üzere dün saat 15.30'da toplandı. Toplantıdan sonra açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, “Yapılan toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi’nin pazar günü yapılacak olan 22’nci Olağanüstü Kurultayı'nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir” dedi. YSK’nın dünkü kararıyla birlikte CHP’nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı’nın önünde hukuki bir engel kalmadı.