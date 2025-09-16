Kurultay takvimi etkilenmeyecek

Partililer erken saatlerde Genel Merkez’e gelip kararı beklemeye koyuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Genel Merkez'de MYK toplantısına başkanlık etti. 10.10'da başlayan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü. Erteleme kararıyla partililer Genel Merkez’den ayrıldı. Özgür Özel de kararı MYK’da öğrendi. Toplantıdan sonra CHP Sözcüsü Deniz Yücel açıklama yaptı. Lütfü Savaş’ı hedef alan Yücel, “Davayı açan kişi çok önce işlediği bir parti suçu nedeniyle ihraç edilmiştir. Davayı açtığı tarihte CHP üyesi değildir” dedi.

Davanın ertelenmesi, Genel Merkez’de “Beklenen bir karardı” şeklinde yorumlandı. Kurultay takviminin aynı şekilde devam edeceği kaydedildi. CHP yönetimi, mahkemeden çıkan kararın olağanüstü ve olağan kurultayı etkilemeyeceği, 39’uncu Olağan Kurultay’ın yapılması durumunda 38’inci Olağan Kurultay’da suçlu olduğu iddia edilen delegelerin değişerek ortada bir suç unsuru kalmayacağı, dolayısıyla davanın düşeceği düşüncesinde. Konuyla ilgili bir MYK üyesi, “Davanın ertelenmesi hem olağan kurultay takvimini hem de olağanüstü kurultayı engellemez. Oluşmuş bir şeyi kimse engelleyemez” değerlendirmesinde bulundu.

MYK’DA GÜNDEM: KILIÇDAROĞLU

CHP içinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı devam eden sert tutum MYK'da gündeme geldi. Eski genel başkanlardan Hikmet Çetin’in, “Kemal Bey'in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum” açıklamasının değerlendirildiği toplantıda, Kılıçdaroğlu’na karşı bir şey söylenmemesi istendi. 24 Ekim'deki duruşmada mutlak butlan kararı verilirse, o karara göre hareket edileceği kaydedildi.











