CHP'nin şaibeli kurultay davası ertelendi

Lokman Özdemir
10:0215/09/2025, Pazartesi
15/09/2025, Pazartesi
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması saat 10'da başladı. Mahkeme CHP kurultay davasının ertelenmesine karar verdi.

CHP’nin Kasım 2023’teki 38.Olağan Kurultayı ile bu yıl 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava saat 10.00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başladı.


Mahkeme davanın bir kez daha ertelenmesine karar verdi.


Ayrıntılar geliyor...


Davanın geçmişi


CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.


Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.


Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.


CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme, talebi makul bularak, duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.



