Özgür Özel'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Yerlikaya'ya skandal tehdit: Pişman olursunuz

Özel, adli tatilin bitmesiyle İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atandığını ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoğan, ‘Şikayetçi CHP’li, şikayet edilen CHP’li, benim ne ilgim var’ diyor. Söyleyelim; şikayeti hazırlayan senin adliye koridorlarındaki AK Toroslar çeten, hazırlığı yapan yargı kolları başkanın, bulduğunuz işbirlikçi mahkeme eski üyen, atadığınız kayyım heyetini valilik emriyle, polis eliyle babaevine sokmaya çalışıyorsunuz. Biz kimseyi sokağa çağırmadık. Biz herkesi babaevine sahip çıkmaya çağırdık. Siz babaevinin önünü kapadınız. Atatürk’ün evlatlarını sokakta bıraktınız.