Özgür Özel'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Yerlikaya'ya skandal tehdit: Pişman olursunuz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’daki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı skandal sözlerle hedef aldı. Özel, "Erdoğan'a ve onun mürekkebinden dökülen İçişleri Bakanı müsveddesine söylüyorum; CHP'nin babaevine kimse el uzatamaz. Pişman olursunuz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'daki Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunu bir kez daha yineledi. Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı skandal ifadelerle hedef aldı.
Özel, adli tatilin bitmesiyle İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atandığını ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoğan, ‘Şikayetçi CHP’li, şikayet edilen CHP’li, benim ne ilgim var’ diyor. Söyleyelim; şikayeti hazırlayan senin adliye koridorlarındaki AK Toroslar çeten, hazırlığı yapan yargı kolları başkanın, bulduğunuz işbirlikçi mahkeme eski üyen, atadığınız kayyım heyetini valilik emriyle, polis eliyle babaevine sokmaya çalışıyorsunuz. Biz kimseyi sokağa çağırmadık. Biz herkesi babaevine sahip çıkmaya çağırdık. Siz babaevinin önünü kapadınız. Atatürk’ün evlatlarını sokakta bıraktınız.
Buradan açıkça Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun mürekkebinden dökülen İçişleri Bakanı müsveddesine söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi’nin babaevine kimse el uzatamaz. O uzanan elleri biz değil babaevinin gerçek sahipleri pişman eder, pişman olursunuz"
dedi.
