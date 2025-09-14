Kurultay için suç duyurusu: İmzalar usulsüz

Avukat Mehmet Yıldırım, “Bazı delegeler tatilde oldukları halde adlarına noter onaylı belge düzenlendi. Bazı delegeler kendi adlarına düzenlenen belgelerden haberdar değil. Bazı delegelerin noter masrafları başkaları tarafından ödendi” dedi. Yaşananların resmi belgede sahtecilik şüphesi doğurduğunu ifade eden Yıldırım, savcılığa yaptığı suç duyurusunda görüntülerin istenmesi ve ödemeleri kimin yaptığının araştırılmasını talep etti.

SAYI ÇELİŞKİLİ

Sosyal medyada da imza sayılarıyla ilgili çelişkili bilgiler paylaşıldı. İmzaların 956 olduğu açıklanırken, gerçekte 518 delegenin imza verdiği iddia edildi. Yıldırım, bu farkın bile kurultay çağrısını tartışmalı hale getirdiğini söyledi. Yıldırım, “İhraç edilmiş delegelerin yeniden oy kullanacağı göz önünde bulundurulduğunda ya da bugün Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Gökhan Zeybek ve Turan Taşkın Turan Özer gibi isimlerin Parti Meclisi (PM) aday listelerinde tekrar olacağını düşündüğünüzde, bu bile başlı başına tekrar yeniden bir tedbir kararını doğuracaktır” diye konuştu.

CHP TEMİZLENMELİ

Bir diğer tartışma konusu ise daha önce disipline verilmiş veya ihraç edilmiş delegelerin durumu. Yıldırım, bu kişilerin yeniden oy kullanmasının hukuken mümkün olmadığını, aksi halde yapılacak olağanüstü kurultayın yargı yoluyla iptal edilebileceğini kaydetti. Yıldırım, CHP’nin tarihsel değerlerini temsil etmeyen bir grubun işgali altında olduğunu söyledi: “İsim isim saydığınızda bakıyorsunuz, her yere bulaşmış bir kitle var. Artık bunların dertleri tamamen Ekrem İmamoğlu değil. İmamoğlu düne kadar mecburiyetleriydi ama bugün kendi istikballerini kurtarmaya çalışıyorlar.

