Şaibeli kurultay davası ertelendi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması görüldü. Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Duruşmada ilk gerginlik, salonun küçük olması sebebiyle, avukatların tepki gösterip duruma itiraz etmesiyle çıktı. Hakim, “Duruşma bu salonda yapılacak, izleyiciler dışarı çıkabilir” diyerek itirazları reddetti. Duruşma görülürken salonda tarafların sert tartışmaları dikkat çekti. Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi.

KURULTAY SAKATLANDI

Ceza soruşturma dosyasındaki delillerle açık şekilde faillerin kurultay sonucunu Özgür Özel lehine değiştirmek için Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet ederek kurultayı kriminal faaliyetlerle sakatladığını ifade eden Üregen, kurultayın kamu düzenine aykırılığı nedeniyle mutlak butlanla batıl olduğunu belirtti. Bu sırada salonda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, avukat Üregen'e tepki gösterdi. Beyanlarına kaldığı yerden devam eden Üregen, mahkemeden, mutlak butlanla sakatlanmış kurultay nedeniyle Özgür Özel, MYK, Parti Meclisi ve YDK üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasını istedi. Ayrıca, “Önceki kurultayda seçilmiş Kılıçdaroğlu ve ilgili organların nihai olarak verilecek karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevlerine iadesini talep ediyoruz” dedi.

MUTLAK BUTLAN HALİ ÇIKARILAMAZ

CHP avukatı Çağlar Çağlayan ise “Davacılar tarafından anlatılmaya çalışılan ‘suç organizasyonu, örgütü’ tarifi iddianamede bile yok” diyerek karşı çıktı. Çağlayan, "Genel sonuçlardan mutlak butlan hali çıkarılamaz. Önceki beyanlarımıza ek olarak bunu yinelemek isteriz. Amaç kongreyi yenilemekse CHP bunu bir önceki kongre ile yenilemiştir. CHP bir önceki olağanüstü kurultayında zaten bunu yapmıştır. Ne var ki gelişen şartlar CHP üzerinde oluşan baskılar karşısında delege söz söylemek durumunda kalmıştır. CHP kurultay delegeleri çok kısa sürede yeterli sayıda imza toplayarak CHP'nin olağanüstü kurultayını çağırmıştır” ifadelerini kullandı.

MAHKEME DELEGE LİSTELERİNİ İSTEDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, davacı vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müzekkere yazarak karar ve gerekçeli kararının dosyaya kazandırılmasına, ayrıca CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan, seçime katılan-katılmayan tüm delegelerin isim listesinin ve İstanbul kongresinde seçime katılan, katılmayan, oy kullanan-kullanmayan delegelerin listesinin istenmesine karar verdi. Duruşma, 24 Ekim 2025, saat 10.00’a ertelendi.

Mahkemelerden kurtulup yolumuza devam edeceğiz

Mahkemenin CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirdiği Gürsel Tekin, kurultay davasının ertelenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İl binası önünde konuşan Tekin, partiyi mahkemelerden kurtarmaya çalıştıklarını söyledi: “Partimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bir an önce inşallah bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz. Ne kadar sorunlar, sıkıntılar varsa yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz. 3-4 gündür gerçekten ciddi çalışıyoruz. Bir an önce bu işleri bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz.”











