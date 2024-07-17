Yasa dışı sanal bahisle 8 milyon TL'lik vurgun yapan suç örgütüne operasyon: 8 kişi tutuklandı

İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta yaşadığı tespit edildi. Ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda para sayma makinesi, bir miktar nakit ve dijital materyaller ele geçirildi.

Siber ekipleri şüphelilerin hesapları incelendiğinde, mağdurlardan elde edilen 8 milyon 143 bin 200 TL para girişinin olduğu, hesaplarından ise 8 milyon 092 bin 978 TL'nin kripto borsa şirketlerindeki hesaplara gönderildiği tespit edildi.