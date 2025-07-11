Yasadışı bahis çetesine şafak operasyonu: 33 gözaltı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttükleri titiz teknik ve fiziki takip neticesinde, Mersin merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Ağrı, Batman, Kastamonu, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Hatay ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, 2 bin 560 banka hesabı üzerinde detaylı analiz yapılırken, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri kurdukları ve bu siteler üzerinden dijital para platformları aracılığıyla 114 milyon TL, banka hesapları üzerinden ise 1 milyar 120 milyon TL işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.