Yatay geçiş başvuruları 11 Ağustos’ta sona erecek

Öğrencilerin ÖSYM sonuç belgelerine göre bir kez, başarı not ortalamasına göre de bir kez yatay geçiş hakkı bulunduğunu ifade eden Butur, “Öğrenci bir üniversitede okuyorken üniversiteye girdiği yıl oluşan YKS puan türlerine göre o yıl oluşan bölüm puanlarına göre istediği bölümlere başvuru yapmak hakkı var. Üniversite sınavına tekrar girmeden de hayallerine ulaşabilirler. Üniversitede bitirilen dönemlere ait başarı not ortalaması en az 2.29 olması gerekiyor. Yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve YÖK kararları çerçevesinde yapılıyor. Tüm üniversitelere yatay geçiş başvurusu yapmak mümkün. Yatay Geçiş Başvurularında, YÖK’ün web sayfasında tüm üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarının kontenjan ve başvuru tarihleri görülebiliyor” diye konuştu.