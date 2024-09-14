Yavaş sağ partilere yöneldi

Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın bazı telefon kayıtlarına ulaşıldı. Çözümlenen kayıtlarda Salim Güran'ın "O sondaki köşede sana ait bir şeyin düşmüş, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş, biri yerde." sözlerine R.A.'nın "Tamam henüz bende değil. Tamam, daha ölmemiş." cevabını verdiği ortaya çıktı. Öte yandan minik Narin'in cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘suç delillerini yok etmek' suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi H.G. gözaltına alındı.