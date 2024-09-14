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Yavaş sağ partilere yöneldi

Uğur Duyan
04:00 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:06 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Mansur Yavaş.
Mansur Yavaş.

CHP içindeki ‘cumhurbaşkanı adayı kim olacak’ muamması, partideki gerilimi yükseltiyor. İmamoğlu ve Yavaş arasındaki sürtüşmeye bağlı olarak başkentte yeni hesaplar kurulmaya başlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sağı yeniden tanzim etmeye çalıştığı iddia edildi. Yeni Şafak'a konuşan merkez sağda siyaset yapmış eski bir politikacı, "Yavaş, Demokrat Parti üzerinden Meclis'teki sağ partileri kontrolü altına alma arzusunda” dedi. Kaynaklar, "Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'den aday gösterilmeme olasılığına karşın, kendisine ikinci adres” oluşturmaya çalıştığını söyledi.




#Siyaset
#CHP
#Mansur Yavaş
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