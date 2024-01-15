Yavaş’ın bir yalanı daha çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini’ni ASKİ’nin yaptığını açıklamıştı. Ancak, bu projenin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapıldığı belirlendi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın DSİ’nin görev alanına giren işi sahiplenmesinin yaklaşan seçimler öncesinde bir “algı operasyonu” olduğunu işaret etti.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak amacıyla su kaynaklarının planlaması, yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu, tüzel kişiliği olan, 1954 yılında kurulmuş özel bütçeli bir Kamu Kuruluşu. 1968 yılında yürürlüğe giren 1053 Sayılı Kanun ile DSİ Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini ve sağlık ve çevre açısından gerekli gördüğü öncelikli atık su toplama ve arıtma tesisleri yapımı ile görevlendirildi.