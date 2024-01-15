Yavaş’ın bir yalanı daha çıktı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ulaşım Esnafı Buluşması Programı”nda ulaşım esnafı ile bir araya geldi. "Ankara’da CHP zihniyeti ne yazık ki esnafımızı bize karşı kışkırtmaya çalışıyor" diyen Özcan, "Sayın Yavaş bugüne kadar ABB Meclisi’nden ne istediyse verildi. Ancak bugün gelinen noktada Ankara’da hiçbir şey yapılmadı." diye konuştu. "Yavaş göreve gelmeden önce rozetsiz başkanlık yapacağını söylemişti." ifadelerini kullanan Özcan, "Ancak bugün FETÖ ne dediyse onu yaptı. Gezdiği mitinglerde İHA’ları, SİHA’ları diline dolayan Osman Kavala’ya, terörist başı Öcalan’a, Demirtaş’a selam kaçanlara minnet etmeyin." dedi.