Yavaş'ın prensi PORTAŞ'ı batıran Mesut Özarslan çıktı: Canlı yayında tüm belgeler ortaya döküldü

Cengiz Topel Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi asfalt ihalesi yapıyor. Bu ihaleye katılan iki firmanın teklifi birebir aynıdır. Bahadır Grup İnşaat Arhat Enerji Anonim Şirketi'nin teklifi 242 milyon 382 bin 115 lira, Makimsan Asfalt'ın da teklifi 242 milyon 382 bin 155 lira yani kuruşuna kadar aynıdır. Bakın bu ihalede 27 tane iş kalemi var ve 27 iş kalemindeki birim fiyatlar dahi aynıdır. Bu orta zekalı bir kişinin az biraz ihale mevzuatına baksa, okusa bunun ihaleye fesat karıştırmak olduğunu ve kanunun 4734 sayılı yasanın 17. maddesinde doğrudan dolaylı teklif vermek olduğunu, TCK'da 237. madde açısından bunun müeyyidelerinin olduğunu bilir. Bu bilgi ve belgeler ilgili denetim komisyonu raporunda var. Mansur Yavaş hukukçu, bunu görmedi mi? Buna niye müeyyide yapmadı işte bu Makimsan denen şirket Mesut Özarslan'ın BELKO Genel Müdürlüğü'nde asfaltçısı işte onun için bunu yapamıyorlar. Teklifi böyle veriyorsan bunun adı ihaleye fesat karıştırmaktır." ifadelerini kullandı.