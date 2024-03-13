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Yavaş'ın prensi PORTAŞ'ı batıran Mesut Özarslan çıktı: Canlı yayında tüm belgeler ortaya döküldü

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın asfalt ihalesinde, ihaleye fesat karıştırıldığını ve buna müdahale etmediğini söyleyerek belgeleri ortaya döktü. Ayrıca 2019 yılında 65 Milyon 903 Bin 424TL kâr eder PORTAŞ'ın şu anda CHP'nin Keçiören Belediye Başkan Adayı olan Mesut Özarslan'ın Genel Müdürlüğü süresince 2023’te 59 milyon 647 bin 720 lira zarar ettiği de Ankara Büyükşehir Belediyesi denetim komisyonu tarafından açıklanan mali verilerde ortaya çıktı.

13:14 - 13/03/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Cengiz Topel Yıldırım: Mansur Yavaş İhaleye Fesat Karıştırdı
Cengiz Topel Yıldırım: Mansur Yavaş İhaleye Fesat Karıştırdı

İYİ Parti ve CHP ortaklığı yerel seçimlerle beraber sonlanırken seçim yaklaştıkça rekabet ve tansiyon gittikçe yükselmeye devam ediyor.

İYİ Parti'nin ABB Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, katıldığı bir TV programında, Yavaş'ın bir asfalt ihalesine fesat karıştırılmasına müdahale etmediğini ve buna göz yumduğunu söyledi.

Mansur Yavaş'ın şeffaf ihale algısı

Her defasında, şeffaf ihaleler ve hesap verilebilirlik algısıyla propaganda yapan Yavaş'ın, ihalelerle ilgili söylediği sözler de akıllara geldi. Yavaş, "64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaştan sonra haram yemeye de yedirmeye de niyetim yok" demişti.

Ankara'da ihaleye fesat karıştırdı

Cengiz Topel Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi asfalt ihalesi yapıyor. Bu ihaleye katılan iki firmanın teklifi birebir aynıdır. Bahadır Grup İnşaat Arhat Enerji Anonim Şirketi'nin teklifi 242 milyon 382 bin 115 lira, Makimsan Asfalt'ın da teklifi 242 milyon 382 bin 155 lira yani kuruşuna kadar aynıdır. Bakın bu ihalede 27 tane iş kalemi var ve 27 iş kalemindeki birim fiyatlar dahi aynıdır. Bu orta zekalı bir kişinin az biraz ihale mevzuatına baksa, okusa bunun ihaleye fesat karıştırmak olduğunu ve kanunun 4734 sayılı yasanın 17. maddesinde doğrudan dolaylı teklif vermek olduğunu, TCK'da 237. madde açısından bunun müeyyidelerinin olduğunu bilir. Bu bilgi ve belgeler ilgili denetim komisyonu raporunda var. Mansur Yavaş hukukçu, bunu görmedi mi? Buna niye müeyyide yapmadı işte bu Makimsan denen şirket Mesut Özarslan'ın BELKO Genel Müdürlüğü'nde asfaltçısı işte onun için bunu yapamıyorlar. Teklifi böyle veriyorsan bunun adı ihaleye fesat karıştırmaktır." ifadelerini kullandı.

PORTAŞ'ı batırmış

Öte yandan 2019 yılında 65 milyon 903 bin 424 lira kar eden PORTAŞ'ın CHP'nin Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan'ın genel müdürlüğü süresince 2023’te 59 milyon 647 bin 720 lira zarar ettiği bilgisi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan mali verilerde de yer alıyor.


Ankaralıların Mansur Yavaş isyanı: Beş yılda bir çivi bile çakmadı
Ankaralıların Mansur Yavaş isyanı: Beş yılda bir çivi bile çakmadı

CHP'li Mansur Yavaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı 5 yılda vaatlerini yerine getirmediğini ve Ankara'ya hizmet etmediğini dile getiren vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlardan bazıları şunları söyledi: "Ancak kendilerine çalıştılar, 'öğrenciye emekliye bedava olacak' dediler hiç bir şey görmedik", "Çöpümüzü alsınlar yeter başka bir şey istemiyorum. İnşallah tez zamanda kurtuluruz da eski günlere döneriz", "Mazgalları kapatmış her yeri sel bastı, arabalar su içerisinde kaldı", "Ta 20 sene önceki belediyenin bıraktıklarıyla bir adım bile ileriye gitmeden işlerini yürütüyorlar. Algı oyunlarıyla milleti uyutmaktan başka bir şey yapmıyorlar", "Ankara'ya ne yaptı, bir çivi çaktı mı? İcraati var mı ben görmedim", "Aptal değiliz Selahattin Demirtaş'a selam gönderen adama oy vermem, ülkücülüğü bıraktı o" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak'tan suç duyurusu
Mansur Yavaş hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak'tan suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "yetki aşımı nedeniyle görevi kötüyü kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yavaş ile birlikte bazı belediye yetkilileri hakkında da aynı iddialarla suç duyurusunda bulunan Ünal'ın dilekçesinde, "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında 4 bin 477 konut ve ticari blok yapımı için ihaleye çıkıldığı, ihaleyi 907 milyon lira teklifle iki şirketin ortaklığının kazandığı belirtildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ünal, Yavaş'a Belediye Meclisince verilen yetkinin usulsüz şekilde başka şirketlere ihale vermek için kullanıldığını ifade etti.


#Mansur Yavaş
#CHP
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#fesat
#Cengiz Topel Yıldırım
#Mesut Özarslan
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