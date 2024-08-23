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Yavaş’tan hızlı satış

Göreve geldiği günden bu yana 25 milyar liranın üzerinde taşınmaz satışı yapan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, son seçimlerde ABB meclisinde üye çoğunluğunu alınca satışlara daha da hız verdi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 01:38 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Mansur Yavaş.
Mansur Yavaş.

Mansur Yavaş yönetimi, son olarak toplam 105 adet taşınmazın satışı için meclisten yetki aldı. Taşınmazların satışlarına AK Partili üyeler ret oyu verse de karar CHP’li üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi.

GEREKÇE DÖNÜŞÜME KAYNAK

Yavaş’ın taşınmaz satışlarında kullandığı gerekçeler ise eylemleriyle çelişirken satılan onca taşınmaza rağmen kentsel dönüşüm projelerinde hiçbir ilerleme kaydedilmemesi ise akıllara soru işaretleri getiriyor. Alınan son kararda Çankaya Dikmen Mahallesi’nde bulunan taşınmazların satış nedeni olarak kentsel dönüşüm projelerine yaratılacak finansman olarak gösterildi. Ancak Yavaş görevde olduğu yaklaşık 6 yılda sadece 166 adet kentsel dönüşüm konutu üretimiyle kaldı.

İzmir’de çöp yığınları

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 90 işçinin iş bırakması nedeniyle toplanmayan çöpler kirliliğe neden oldu. Özellikle kentin merkezinde çöplerin toplanmaması kirliliğe neden oldu. Konak ilçesinde Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde oluşan çöp yığınları, tepkilere yol açtı.



#Siyaset
#CHP
#Mansur Yavaş
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