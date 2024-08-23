Yavaş’tan hızlı satış

Mansur Yavaş yönetimi, son olarak toplam 105 adet taşınmazın satışı için meclisten yetki aldı. Taşınmazların satışlarına AK Partili üyeler ret oyu verse de karar CHP’li üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi.

Yavaş’ın taşınmaz satışlarında kullandığı gerekçeler ise eylemleriyle çelişirken satılan onca taşınmaza rağmen kentsel dönüşüm projelerinde hiçbir ilerleme kaydedilmemesi ise akıllara soru işaretleri getiriyor. Alınan son kararda Çankaya Dikmen Mahallesi’nde bulunan taşınmazların satış nedeni olarak kentsel dönüşüm projelerine yaratılacak finansman olarak gösterildi. Ancak Yavaş görevde olduğu yaklaşık 6 yılda sadece 166 adet kentsel dönüşüm konutu üretimiyle kaldı.