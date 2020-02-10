Yaylalara çıkmayın

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada “İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının muhtemel buzlanmaya neden olacağından; ayrıca yüksek kesimlerde dik eğime sahip alanlarda çığ düşme riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemeleri hususu kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur” denildi. Trabzon’un yanı sıra Rize ve Erzincan Valilikleri de 14 Şubat’a kadar dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ riski bulunduğunu duyurdu.