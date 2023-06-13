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Yaz Kur'an kursları kayıtları 19 Haziran'da başlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kursları için başvurular 19 Haziran'dan itibaren alınacak. Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim verecek Kur'an kursları için kayıtlar 10 Temmuz'a kadar yapılabilecek, kurslar 3 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

11:35 . 13/06/2023 Salı
AA
Yaz Kur'an kursları kayıtları 19 Haziran'da başlayacak

Yaz Kur'an kursları kayıtları 19 Haziran'da başlayacak

Bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kursları için başvurular
19 Haziran'dan itibaren
alınacak.

Kur'an kursları için kayıtlar 10 Temmuz'a kadar yapılabilecek, kurslar 3 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yatılı yaz Kur'an kursları kayıtları da aynı tarihlerde başlayacak, eğitimler 3-28 Temmuz arasında verilecek.

İsteyen öğrenciler 24 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında tekrar kayıt yaptırarak 31 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem yatılı yaz Kur'an kurslarına da başvuru yapabilecek.


Cami, kurs veya "
www.diyanet.gov.tr
" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek.

Yaz Kur'an kursları eğitimleri 1 Ağustos'ta, yatılı yaz Kur'an kursları birinci dönemi 28 Temmuz, ikinci dönem eğitimleri ise 25 Ağustos'ta sona erecek.


Deprem bölgesindeki çocukları yaz kamplarımızda misafir edeceğiz


Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, 4 yaş üzeri çocuk ve gençleri yaz Kur'an kurslarına beklediklerini söyledi.

Velilerin ve çocuklarının yaz Kur'an kurslarına büyük ilgi gösterdiklerini belirten Akbulut, bu kurslarda hem değerler eğitimini hem de din eğitimini verdiklerini bildirdi.

Yatılı yaz Kur'an kurslarına yönelik taleplerin arttığını ifade eden Akbulut,
"Bu yıl özellikle depremi yoğun yaşayan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerimizdeki çocuklarımızı velilerinin muvafakatiyle İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri gibi illerde düzenlenecek yaz kamplarımızda misafir edeceğiz."
diye konuştu.

#19 Haziran'da başlıyor
#Diyanet işleri Başkanlığı
#Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut
#kayıtlar
#yaz Kur'an kursları
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