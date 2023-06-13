Yaz Kur'an kursları kayıtları 19 Haziran'da başlayacak

Bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kursları için başvurular

Bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kursları için başvurular

Kur'an kursları için kayıtlar 10 Temmuz'a kadar yapılabilecek, kurslar 3 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Velilerin ve çocuklarının yaz Kur'an kurslarına büyük ilgi gösterdiklerini belirten Akbulut, bu kurslarda hem değerler eğitimini hem de din eğitimini verdiklerini bildirdi.