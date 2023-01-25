Yazdan kalma günler bitiyor: Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların sona ermesi bekleniyor. Uzun süredir beklenen yağmur ve kar yağışı da hafta sonu itibarıyla yurdun birçok kentini etkisi altına alacak. Özellikle de 28 Ocak Cumartesi günü itibarıyla yurdun birçok yerinde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.
Yarın Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış beklenirken, Güneydoğu illerinde açık bir havanın hakim olacağı, Doğu Anadolu illerinde ise pus görüleceği öngörülüyor. Ege ve İç Anadolu'da da sis ve pus olması tahmin ediliyor.
Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması beklenen illerde, Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.