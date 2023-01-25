Yazdan kalma günler bitiyor: Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların sona ermesi bekleniyor. Uzun süredir beklenen yağmur ve kar yağışı da hafta sonu itibarıyla yurdun birçok kentini etkisi altına alacak. Özellikle de 28 Ocak Cumartesi günü itibarıyla yurdun birçok yerinde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.