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Yazdan kalma günler bitiyor: Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yazdan kalma günlerin son bulacağı belirtilirken uzun zamandır beklenen kar yağışının ise hafta sonu başlayacağı ifade edildi.

00:55 . 25/01/2023 Çarşamba
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların sona ermesi bekleniyor. Uzun süredir beklenen yağmur ve kar yağışı da hafta sonu itibarıyla yurdun birçok kentini etkisi altına alacak. Özellikle de 28 Ocak Cumartesi günü itibarıyla yurdun birçok yerinde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

  • Yurdun Batı kesiminde yağmur şeklinde etkisini göstermesi beklenen yağışların Doğu kesimindeyse kar yağışı olarak etkisini göstereceği düşünülüyor. Hafta sonuna kadar yağmurun etkisi altında olacak birçok kentte haftanın son iki gününde kar yağışının etkili olmaya başlaması bekleniyor.

Yarın Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış beklenirken, Güneydoğu illerinde açık bir havanın hakim olacağı, Doğu Anadolu illerinde ise pus görüleceği öngörülüyor. Ege ve İç Anadolu'da da sis ve pus olması tahmin ediliyor.


  • Yağmurların etkisini göstereceği Batı illerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Hafta sonu itibarıyla Doğu kesiminde ise sıcaklıklar, birçok kentte eksilere düşecek.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması beklenen illerde, Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.



#Meteoroloji
#Kar
#Yağmur
30 dakika önce
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Yazdan kalma günler bitiyor: Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı
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