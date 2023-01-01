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Kars’ta yağan kar kısa sürede eridi

Kars’ta soğuk hava yerini kısa süreliğine kar yağışına bıraktı. Yağan kar ise eriyerek kayboldu. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesinin beklendiğini bildirdi. Kars 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:29 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kars 5 günlük hava durumu

Kars 5 günlük hava durumu

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#kar
#kış
#meteroloji
41 dakika önce
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Kars’ta yağan kar kısa sürede eridi
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