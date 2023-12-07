|
Gündem

Yedikleri tatlı sekiz kişiyi hastanelik etti

Sakarya'da sekiz kişi, pastaneden aldıkları tatlıyı yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Semih Bozkuş
00:46 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sakarya'da sekiz kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurdu.
Sakarya'da sekiz kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurdu.

Sakarya'da pastaneden aldıkları tatlıyı yiyen 8 kişi hastanelik oldu.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde pastaneden aldıkları tatlıyı yiyen 6’sı çocuk olmak üzere toplam 8 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir pastaneden aldıkları tatlıyı yiyen 8 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri bulunan 6’sı çocuk olmak üzere toplam 8 kişi Pamukova Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan ve ilk müdahaleleri yapılan 8 kişi daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, Pamukova İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince de pastaneden gıda numunesinin alındığı öğrenildi.



#Sakarya
#Pastane
#Tatlı
#Gıda Zehirlenmesi
#Hastane
#Tedavi
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında detaylar...