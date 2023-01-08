Zeytinburnu Belediyesi tarafından Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde 2023 yılının ilk sergisi, M. Zahit Büyükişliyen’in “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisi oldu. Sergide, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde, tüm dünyanın dikkat kesildiği hava kirliliği, göç ya da çarpık kentleşme gibi konularına dikkat çeken çalışmalar yer aldı. Serginin açılışına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda sanatsever katıldı. Başkan Arısoy, “Ömrünün 45 yılını sanatla eğitimine adamış Zahit Büyükişleyen’in retrospektif sergisini biraz önce açtık. Kazlıçeşme Sanat’ta, bu sergi 19 Mart 2023 kadar açık kalacak. Gerçekten iyi ve büyük bir sergi. Kazlıçeşme sanat yolculuğu için büyük bir adım” şeklinde konuştu. Açılışın ardından sergiyi gezen Başkan Arısoy Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyen “den sergi hakkında bildi aldı. 19 Mart’a kadar devam edecek olan sergi, pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00-18.00 saatleri arasında Kazlıçeşme Sanat’ta ziyaret edebilecek.

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