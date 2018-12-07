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Yemen'e sessiz kalma

Türkiye, iç savaşın pençesinde kıvranan Yemen’de yaşanan insanlık trajedisi için seferber oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın “Yemen’e sessiz kalma” kampanyasını başlatan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İnsanlık vicdan sınavını bu kez Yemen’de kaybediyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşlar “bagis.tdv.org” internet adresinden online bağış yapabilecek veya “YEMEN” yazıp 5601’e kısa mesaj göndererek tüm operatörler üzerinden 10 TL bağışta bulunabilecek.
Vatandaşlar “bagis.tdv.org” internet adresinden online bağış yapabilecek veya “YEMEN” yazıp 5601’e kısa mesaj göndererek tüm operatörler üzerinden 10 TL bağışta bulunabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yaklaşık 4 yıldır süren iç savaş nedeniyle kıtlık yaşanan Yemen için yardım kampanyası başlattı. Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda düzenlenen tanıtım kampanyasında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın, her zaman olduğu gibi yine zulme maruz kalan insanların yardımına koştuğunu belirtti. İnsanlığın vicdan sınavını bu kez Yemen’de kaybettiğine dikkat çeken Erbaş, "Yaşanan dramı anlatmaya kelimelerin kifayet etmediği yer Yemen. İslam dünyası, akıl, iz’an, feraset, basiret ve kardeşlik sınavını bu kez de Yemen’de kaybediyor" şeklinde konuştu.

MÜDAHALE EDİLMEZSE 11 MİLYON KİŞİ ÖLECEK

Türkiye’nin son dönemlerde dünyada en fazla insani yardım yapan ülke konumunda olduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti: "30 milyonluk Yemen nüfusunun 22 milyonu, her geçen gün artan şiddet ve yokluk karşısında hayatta kalmaya çalışıyor. Eğer acilen yardım edilmezse 11 milyondan fazla insan hayatını kaybedecek.

3 MİLYON KADIN VE ÇOCUK YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Temel gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacının had safhada olduğu Yemen, tarifi zor bir açlık ve susuzluk sorunu yaşıyor. Sağlık alt yapısının tamamen çöktüğü ülkede yaklaşık 3 milyon kadın ve çocuk beslenme yetersizliği ve ciddi sağlık sorunları yüzünden hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bin 600 okulun kullanılamaz hale geldiği bölgede, acilen barınak, çadır, battaniye, giyim, temizlik ürünleri, temel gıda malzemeleri, mama ve çocuk beslenme ürünleri, içme suyu için hızlandırılmış su kuyuları ve çocukların eğitimi gibi konularda desteğe ihtiyaç var."

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