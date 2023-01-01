Yeni bir dünya inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi’ne Körfez ve bölge ülkelerinden büyük destek olduğunu söyledi. New York’ta sivil toplum kuruluşları bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından da 13. Concordia Yıllık Zirvesi’ne kalıldı. Her iki programda da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, satır başları ile şunları kaydetti:

TERÖRİSTLE DOSTLUK OLMAZ

ABD ile olan işbirliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sayın (ABD Başkanı) Biden’la yaptığımız görüşmelerde pozitif gündem çerçevesinde temaslarımızı artırma kararı aldık. Terör konusunda işbirliğimizi güçlendireceğiz. Bölgemizde yaşanan her gelişme iyi terörist-kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Teröristle müzakere olmaz. Dostluk, ortaklık kurulmaz. Terörle ancak mücadele olur. DEAŞ’tan PKK ve FETÖ’süne kadar insanımızın canına, devletimizin bekasına, demokrasimize kast eden tüm yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz.

DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR

Kurallara dayalı ve adil bir uluslararası düzeni savunuyoruz. Güvenlik konseyi başta olmak üzere BM ve diğer uluslararası kuruluşların günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde reforma tabi tutulması kanaatindeyiz. Özellikle BM Güvenlik Konseyi’nde daha fazla temsili olması gerektiğine BM Genel Sekreteri dikkat çekti. Bu görüş bizim dile getirdiğimiz ‘dünya beşten büyüktür’ düşüncesini teyid ediyor.

KORİDORA BÜYÜK DESTEK VAR

(Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi) Basra Körfezi’nden ve Körfez ülkelerini de aşarak Irak’tan geçmek suretiyle Türkiye üzerinden Avrupa’ya gidecek olan bir koridor. Bu koridorda raylı sistem ve otoyollar düşünülüyor. Körfez ülkelerinin buna çok çok kararlı olduğunu gördük. BAE, Katar, Suudi Arabistan çok kararlı. Biz de kararlıyız. ABD, Almanya, Japonya da bu kararlılığı gördüm. Atacağımız adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız.

IRKÇILIK TEHLİKELİ BOYUTTA

Irkçılık, yabancı karşıtlığı ve bu temelde işlenen ancak kimi ülkelerde ifade özgürlüğü öne sürülerek müsamaha gösterilen nefret suçları hepimiz için tehlike teşkil etmektedir. Bu konuda harekete geçilmesi gerekiyor. Farklı inanç grupları arasında üzüntü verici olayların yaşanma ihtimali artmaktadır. İnsanların barış içinde yaşama iradelerini dinamitleyen bu tür olaylar karşısında Türkiye tepkisini en net şekilde ortaya koymuştur. Bundan sonra hukuk ve demokrasi çerçevesinde tepkimizi göstereceğiz.

Sıfır atık imzası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında, eşi Emine Erdoğan’ın önderlik ettiği Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na ilk imzayı attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türk Evi’nde “Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru” etkinliği kapsamında imza töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Sıfır Atık Hareketine bireysel katılımı sağlamak amacıyla internet sitesi üzerinden imzaya açılan “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı”nı imzalayan ilk kişi olarak sıfır atık gönüllüsü oldu. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile hazırlanan panoya da imza attı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın geleceği adına önemli bir imza attıklarını belirterek “Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalayarak, daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir dünya için tavrımızı ortaya koyduk” dedi. Emine Erdoğan ise imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’de 2017’de başlatılan projenin bugün küresel bir harekete dönüştüğünü vurguladı.

Önümüzde çok fırsatlar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek için hareket eden bazı çıkar grupları olduğunu belirterek, “Hakikatleri anlatarak, iyi örnek olarak, Türkiye’yi ve Türk milletini hakkıyla temsil ederek bunlara set çekeceğiz.” dedi. Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Rockefeller Plaza’da düzenlenen akşam yemeğine eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Türk-Amerikan toplumunun mensuplarıyla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, “Aşkınız, sevdanız ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizler burada bir yandan kimliğinizi muhafaza ederken diğer taraftan zengin kültürümüzü Amerikan halkına en iyi şekilde tanıtarak Türkiye ve Amerika arasında beşeri köprüler kuruyorsunuz. Bu köprülere yenilerini eklememiz, var olanları daha da güçlendirmemiz gerekiyor. İstiklal şairimiz Mehmet Akif ne diyor? ‘Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.’ Siyasette de sivil toplumda da sosyal hayatta da zafere giden yol birlikten, beraberlikten, vahdetten geçer. Sizler de sahip olduğumuz değerler etrafından birleşirseniz, üstesinden gelemeyeceğiniz engel yoktur.

Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek için hareket eden bazı çıkar grupları var. Hakikatleri anlatarak, iyi örnek olarak, Türkiye’yi ve Türk milletini hakkıyla temsil ederek bunlara set çekeceğiz. Bu konuda resmi kurumlarımızla birlikte siz vatandaşlarıma da sorumluluklar düşüyor. Sivil topluma aktif katılımınız, ülkedeki karar alma mercilerindeki temsiliniz bu bakımdan çok önemli. Şunu hiçbir zaman unutmayın, hayat boşluk kabul etmez. Sizin olmadığınız her yerde muhakkak bir başkası vardır. Sizin bıraktığınız boşluklar, ülkemize ve milletimize husumet besleyenler tarafından doldurulacaktır. Siz kendi haklarınızı cesaretle savunmazsanız, bunu sizin adınıza bir başkası layıkıyla yapamayacaktır.”











