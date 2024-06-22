Yeni cephe kadın kolları

CHP'de 4 Ağustos’ta yapılacak kadın kolları kurultayı şimdiden parti içi krizin yeni cephesine dönüştü. 31 Mart çıkışının ardından partide ipleri tam olarak eline geçirmeye çalışan Genel Başkan Özgür Özel, kadın kolları ve gençlik kollarında da eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ekiplerini tasfiye etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla öne çıkan isimlerinse adaylıklarının bizzat CHP Kadın Kolları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka tarafından desteklenmesi, CHP Genel Merkezi'nin bu adımlarını zora sokuyor.

Yeni Şafak'a konuşan kaynaklar, Nazlıaka'nın 14 Temmuz'da sona erecek olan kadın kolları il kongrelerinden sonra görevinden istifasının istendiği ancak Nazlıaka'nın bu talebe sıcak bakmadığını belirtiyor. Kaynaklar, "Nazlıaka, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler üzerinde etkili. Bu da CHP Genel Merkezi'ndeki Özel destekçilerini endişelendirmeye yetiyor. Halihazırda seçimi kazanmış olsa da Özel halen parti içinde istediği etkinliğe kavuşmadı" değerlendirmesinde bulundu.