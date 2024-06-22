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Yeni cephe kadın kolları

CHP’de düşük yoğunlukta devam eden yeni yönetim-eski yönetim kavgasında yeni perde açılıyor. Kadın kolları kurultayı öncesi, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden CHP Kadın Kolları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka’nın istifasının istendiği öğrenildi. Nazlıaka ise istifa telkinlerine olumsuz yanıt verdi.

Uğur Duyan
04:00 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:08 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Aylin Nazlıaka
Aylin Nazlıaka

CHP'de 4 Ağustos’ta yapılacak kadın kolları kurultayı şimdiden parti içi krizin yeni cephesine dönüştü. 31 Mart çıkışının ardından partide ipleri tam olarak eline geçirmeye çalışan Genel Başkan Özgür Özel, kadın kolları ve gençlik kollarında da eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ekiplerini tasfiye etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla öne çıkan isimlerinse adaylıklarının bizzat CHP Kadın Kolları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka tarafından desteklenmesi, CHP Genel Merkezi'nin bu adımlarını zora sokuyor.


İSTİFA BASKISI

Yeni Şafak'a konuşan kaynaklar, Nazlıaka'nın 14 Temmuz'da sona erecek olan kadın kolları il kongrelerinden sonra görevinden istifasının istendiği ancak Nazlıaka'nın bu talebe sıcak bakmadığını belirtiyor. Kaynaklar, "Nazlıaka, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler üzerinde etkili. Bu da CHP Genel Merkezi'ndeki Özel destekçilerini endişelendirmeye yetiyor. Halihazırda seçimi kazanmış olsa da Özel halen parti içinde istediği etkinliğe kavuşmadı" değerlendirmesinde bulundu.


#CHP
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#kurultay
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