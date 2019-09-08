Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlayacak

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Okullardaki kurslarda 4 dersten ortak sınav dönemi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Destekleme ve yetiştirme kursları yönergesinde değişiklik yaptık. Buna göre bakanlık olarak 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinde kursların her döneminin sonunda izleme araştırması yapacağız. İzleme araştırması ortak sınavlar şeklinde düzenlenecek" dedi.