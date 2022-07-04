Gündem Yeni hafta sıcak başlayıp yağışlı bitecek
ANKARA AKTÜEL

Yeni hafta sıcak başlayıp yağışlı bitecek

Sıcaklık bugünden itibaren mevsim normallerinde seyredecek. Kıyı kesimler ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında rüzgar etkili olacak. Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak. Cumartesi ve pazar günü ise yağış var.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yeni hafta sıcak başlayıp yağışlı bitecek
Arşiv

Yağış etkisini kaybetti, güneş yüzünü gösterdi. Sıcaklık bugünden itibaren mevsim normallerine dönecek.

Yurt genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağış bekleniyor.

Yurdun kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'da rüzgar etkili olacak. Uzmanlar, kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, "Marmara kıyı, Ege, Akdeniz’in toroslar bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güney batısında 40, 60 yer yer hamlesiyle 70 km/saate varan kuvvetli rüzgar beklentimiz var." dedi.

Üç büyük şehirde sıcaklık artıyor

Ankara, İstanbul ve İzmir’de yeni haftada yağış beklenmiyor. Başkentte hafta ortasından itibaren sıcaklık artacak. İstanbul'da sıcaklık 31 derece civarında olacak. İzmir'de ise termometreler 38 dereceyi gösterecek.

Sıcaklık bazı kentlerde 40 dereceyi aşacak

Bugün Aydın'da termometrelerin 41 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da da sıcak hava etkili olacak. Çarşamba ve Perşembe günü Batman ve Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Perşembe günü Gümüşhane, Artvin, Ardahan ve Kars ile Osmaniye'de sağanak bekleniyor.

Cuma günü ise Marmara bölgesinde de yağışların etkili olması bekleniyor.

Cumartesi ve Pazar günü, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç yağışların yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Önce sıcak sonra yağmur

Önce sıcak sonra yağmur

Yeni haftada termometreler 40 dereceyi gösterecek.
Ölümü dünyayı ayağa kaldırmıştı

Ölümü dünyayı ayağa kaldırmıştı

İsrail'in katlettiği Ebu Akile'nin ölümüne yol açan mermi Filistin'e iade edildi.
Bugün belli oluyor

​Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu.
FETÖ’nün tanık avı!

FETÖ’nün tanık avı!

​"Yakalanırsanız isim vermeyin" talimatı veriyorlar.
Yerde kaldılar

Yerde kaldılar

​Avrupa ve ABD'de havalimanlarında kaos hakim.
5. toplantıdan eşkal de çıkmadı

5. toplantıdan eşkal de çıkmadı

6'lı masa toplantısında yine sonuç yok.

‘Ülkesi olmayan’ yönetmenin 15 Temmuz’u

‘Ülkesi olmayan’ yönetmenin 15 Temmuz’u

​"Türklerin ülkelerini ne kadar önemsediklerini gördük."

LGBT küresel tehdit

LGBT küresel tehdit

​Dine ve aileye saldırıyorlar.
Vatan Koşusu

Vatan Koşusu

"15 Temmuz şehitlerini unutmadık, unutmayacağız."
Afrika’da hedefe son 5

Afrika’da hedefe son 5

Elçilik sayımız 44'e çıktı.
Çok sayıda kişi vuruldu

Çok sayıda kişi vuruldu

​Danimarka'da AVM'de silah saldırı.
Baklavacılar tam mesaide

Baklavacılar tam mesaide

​Bayram telaşı başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.