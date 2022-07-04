Yeni hafta sıcak başlayıp yağışlı bitecek

Yağış etkisini kaybetti, güneş yüzünü gösterdi. Sıcaklık bugünden itibaren mevsim normallerine dönecek.

Yurt genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağış bekleniyor.

Yurdun kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'da rüzgar etkili olacak. Uzmanlar, kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, "Marmara kıyı, Ege, Akdeniz’in toroslar bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güney batısında 40, 60 yer yer hamlesiyle 70 km/saate varan kuvvetli rüzgar beklentimiz var." dedi.

Üç büyük şehirde sıcaklık artıyor

Ankara, İstanbul ve İzmir’de yeni haftada yağış beklenmiyor. Başkentte hafta ortasından itibaren sıcaklık artacak. İstanbul'da sıcaklık 31 derece civarında olacak. İzmir'de ise termometreler 38 dereceyi gösterecek.

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Sıcaklık bazı kentlerde 40 dereceyi aşacak

Bugün Aydın'da termometrelerin 41 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da da sıcak hava etkili olacak. Çarşamba ve Perşembe günü Batman ve Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Perşembe günü Gümüşhane, Artvin, Ardahan ve Kars ile Osmaniye'de sağanak bekleniyor.

Cuma günü ise Marmara bölgesinde de yağışların etkili olması bekleniyor.

Cumartesi ve Pazar günü, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç yağışların yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.