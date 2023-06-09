Yeni kabinenin ilk MGK'sında 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, ''Adıyaman Millet Bahçesi 505 bin metrekare, Afyon 125 bin, Adana Aladağ 200 bin, Sivas 158 bin, Erzincan Tercan 52 bin metrekare olmak üzere 1 m 466 bin metrekare büyüklüğe sahiptir. Millet bahçelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her biri, yeşil alanları, tesisleri ve sundukları imkanlarla göz kamaştıran projelerdir'' ifadelerini kullandı. 'Yarısı bizden kampanyasına dönük ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz' diyen Erdoğan, ''Binanız depreme dayanıklı değilse dönüşüm süreceğini başlatın, afet kapınızı çalmadan siz tedbirinizi alın. En yakın zamanda deprem vilayetlerini yeniden dolaşacağım'' açıklamasında bulundu.