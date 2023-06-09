Yeni kabinenin ilk MGK'sında 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu

Yeni kabinenin ilk MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12'nci Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesiyle seçim sürecinde vurgusu yapılan 'Türkiye Yüzyılı' resmen başladı.
Türkiye'nin dünyada adından sıkça söz ettireceği yeni bir dönemin başlangıcını işaret eden bu kavram ise Yeni kabinenin ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ile kayıt altına alınmış oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda terörle mücadeleye, atılacak ekonomi hamlelerine dair önemli mesajlar verildi.
Ancak verilen mesajlardan en dikkat çekeni ise Türkiye Yüzyılı mesajı oldu.
Birlik ve beraberlikle Türkiye Yüzyılı
"Türkiye Cumhuriyeti'nin geride bıraktığımız yüzyılda karşı karşıya kaldığı sınamaların, milletimizin demokrasiye olan inancı ile istiklal ve istikbal mücadelesindeki azmini kesinleştirirken devletimizin temellerini daha da sağlamlaştırdığı belirtilmiş; Türkiye yüzyılının keskinleştirirken devletimizin başlangıcı olan yeni dönemde de ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılmasına devam edileceği vurgulanmıştır."
Söz konusu ifadelerle geçmişte yaşadığı tecrübelerin Türkiye'yi güçlendirdiğine dikkat çekilerek startı verilen yeni dönemde ülkemizin refahı ve güvenliği için yeni adımların aynı kararlılıkla süreceği kaydedildi.
Toplumun tüm kesimini kapsayan hamlelerin atılacağına da işaret olan mesajla birlik ve beraberlikte yeni dönemin başlangıcı olduğuna da dikkat çekildi.