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Yeni kabinenin ilk MGK'sında 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu

Yeni kabinenin ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. MGK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada ise 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu öne çıktı. Kurulda alınan kararların ilk maddesini oluşturan Türkiye Yüzyılı vurgusuyla yeni dönemde de ülkenin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılmasına devam edileceğine dikkat çekildi.

00:35 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yeni kabinenin ilk MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla yapıldı.

Yeni kabinenin ilk MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12'nci Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesiyle seçim sürecinde vurgusu yapılan 'Türkiye Yüzyılı' resmen başladı.

Türkiye'nin dünyada adından sıkça söz ettireceği yeni bir dönemin başlangıcını işaret eden bu kavram ise Yeni kabinenin ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ile kayıt altına alınmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda terörle mücadeleye, atılacak ekonomi hamlelerine dair önemli mesajlar verildi.

Ancak verilen mesajlardan en dikkat çekeni ise Türkiye Yüzyılı mesajı oldu.

Birlik ve beraberlikle Türkiye Yüzyılı

Toplantıda alınan kararların ilk maddesini de oluşturan Türkiye Yüzyılı mesajı şu ifadelerle verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin geride bıraktığımız yüzyılda karşı karşıya kaldığı sınamaların, milletimizin demokrasiye olan inancı ile istiklal ve istikbal mücadelesindeki azmini kesinleştirirken devletimizin temellerini daha da sağlamlaştırdığı belirtilmiş; Türkiye yüzyılının keskinleştirirken devletimizin başlangıcı olan yeni dönemde de ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılmasına devam edileceği vurgulanmıştır."

Söz konusu ifadelerle geçmişte yaşadığı tecrübelerin Türkiye'yi güçlendirdiğine dikkat çekilerek startı verilen yeni dönemde ülkemizin refahı ve güvenliği için yeni adımların aynı kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Toplumun tüm kesimini kapsayan hamlelerin atılacağına da işaret olan mesajla birlik ve beraberlikte yeni dönemin başlangıcı olduğuna da dikkat çekildi.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, ''Adıyaman Millet Bahçesi 505 bin metrekare, Afyon 125 bin, Adana Aladağ 200 bin, Sivas 158 bin, Erzincan Tercan 52 bin metrekare olmak üzere 1 m 466 bin metrekare büyüklüğe sahiptir. Millet bahçelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her biri, yeşil alanları, tesisleri ve sundukları imkanlarla göz kamaştıran projelerdir'' ifadelerini kullandı. 'Yarısı bizden kampanyasına dönük ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz' diyen Erdoğan, ''Binanız depreme dayanıklı değilse dönüşüm süreceğini başlatın, afet kapınızı çalmadan siz tedbirinizi alın. En yakın zamanda deprem vilayetlerini yeniden dolaşacağım'' açıklamasında bulundu.

#Türkiye Yüzyılı
#Yeni Kabine
#Milli Güvenlik Kurulu
#Recep Tayyip Erdoğan
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