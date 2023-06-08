Yeni Meclis Başkanı Kurtulmuş

Numan Kurtulmuş, 15 Eylül 1959 tarihinde doğdu. Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Siyaset yaşamına Necmettin Erbakan'ın yanında başlayan Kurtulmuş, Fazilet Partisi'nde (FP) İstanbul il başkanı ve genel idare kurulu üyesi olarak görev yaptı. 25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçilen Kurtulmuş, 62, 63 ve 64. hükümetlerinde başbakan yardımcısı olarak görev aldı. AK Parti Grubu, TBMM Başkanlığı'na aday olarak, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u gösterdi. Peki Numan Kurtulmuş kimdir nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Numan Kurtulmuş’un hayatı ve biyografisi.