Yeni Meclis Başkanı Kurtulmuş

Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı seçildi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclis’in 30. başkanı oldu. TBMM Genel Kurulu’nda yapılan üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı.
321 OYLA MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 160 Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 43, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 4 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.
TBMM'NİN 30. BAŞKANI OLDU
Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu (301 milletvekili) sağlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 30. Başkanı oldu. Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a başarılar diledi. Oylama sonrası Genel Kurul’a seslenen Kurtulmuş, yeni anayasa mesajı verdi.
DARBE ANAYASASI’NDAN KURTULALIM
Kurtulmuş, "Meclis'in üzerine düşen büyük bir sorumluluk vardır. O sorumluluk da Türkiye'de darbe döneminin izlerini taşıyan bu Anayasa yükünden kurtulması mecburiyetidir. Meclis'in Türkiye'de çağdaş ve kuşatıcı milli bir anayasa yaparak Türkiye Yüzyılı'na büyük bir katkı sunacağını ümit ediyorum" dedi.
Bahçeli’den devraldı
Numan Kurtulmuş, seçimin ardından geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli’den görevi devraldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli’yi telefonla arayarak, geçici başkanlık görevini başarıyla yürütmesinden teşekkürlerini iletti.