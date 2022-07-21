Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan derlediği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) yetkililerinden ve üniversite rektörlüklerinden aldığı bilgiye göre, farklı üniversiteler tarafından açılacak yeni bölümlere öğrenci kabul edilecek.

Kılavuzda, bu yıl ilk defa Türkiye'de açılacak yeni üniversite programları "açık deniz sondaj teknolojileri","açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi", "siber güvenlik" ve "CNC programlama ve operatörlüğü" şeklinde oldu. Bunun yanında Hacı Bayram Veli Üniversitesi, "emlak ve emlak yönetimi" programı, bu yıl ilk kez 4 yıllık lisans programına öğrenci alacak.

GÜNDEM YKS’de tercih uyarıları

Açık deniz servisleri ön lisans programları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir alt şirketi olan TP-OTC, YÖK iş birliği ile ilk kez 2022-2023 eğitim öğretim yılında açık deniz servisleri ön lisans programlarına TYT puanı ile öğrenci alınacak.

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"Açık deniz sondaj teknolojileri" ve "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi" olmak üzere 2 farklı bölümde başlanacak eğitimlere, 30'ar öğrenci yerleştirilecek.

FOTOĞRAF 10 1- YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor?<br><br>2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi. 2- Baraj puanının kaldırılması yerleştirmeleri nasıl etkiler?<br><br>Üniversitelere yerleştirmeler için baraj puanının kaldırılması, daha fazla adayın tercihte bulunma hakkını elde etmesi anlamına geliyor. Ancak YKS bir sıralama sınavı. Dolayısıyla arz-talep dengesi ve adayların sıralamadaki durumları, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl yerleştirmelerde etkili olacak. 3- Bazı programlardaki \"başarı sırası koşulu\" uygulaması devam edecek mi?<br><br>Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor.<br><br>Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 125 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek. 4- Yerleştirme hangi puana göre yapılacak?<br><br>Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplandı. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. 5- Bu yıl üniversite kontenjanları arttı mı?<br><br>Geçen yıl üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu yıl üniversitelerde toplam kontenjanlar 22 bin 821 artırılarak, ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 şeklinde belirlendi.<br><br>YKS bir sıralama sınavı olduğundan adaylar, sadece kontenjanlar düzeyinde ve başarı sırasına ve tercihlere göre yerleştirilecek. Dolayısıyla sıralaması düşük bir adayın yüksek sıralamaya sahip bir programa yerleştirilmesi mümkün olmayacak. 6- Adayların YKS tercihlerinde göz önünde bulundurması gereken hususlar neler olmalı?<br><br>Tercih yapılırken adayların ilgi, yetenekleri, değerleri ve iş gücü piyasasını dikkate alarak tercihte bulunmaları yerinde olacak. Bu tercihlerinde listelerini oluştururken hayallerindeki üniversite ve bölümleri tercih listesinin ilk sıralarına yazmalı, sonrasında sıralamalarına yakın olan; üstünde ve altındaki üniversite programlarını 2021 yılında oluşan bölüm yerleştirme sıralamalarını göz önüne almalı.<br><br>Adayların, ortaöğretim kurumlarında tercih komisyonlarında görev alan ve online olarak da ulaşabilecekleri rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan ya da Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) oluşturulan tercih danışmanlığı komisyonlarından destek alarak tercihlerini oluşturmaları yerinde olacak. 7- Bu yıl aday netlerinin yüksek olmasına rağmen, puanlarda yükselme ancak sıralamalarda düşüşler var. Bu durum tercihleri nasıl etkiler?<br><br>Puanların ve sıralamaların yükselmesi ve düşmesine ilişkin değişim her yıl farklı şekillerde ortaya çıkar. Bu değim sınavın zorluk derecesine, adayların netlerine göre belirlenir. Sınavda cevaplanan soruların doğru ve yanlış sayısı göz önüne alınarak ve istatistiki olarak hesaplanması sonucunda adayların sıralamaları, puanları yükselir ya da düşer. Dolayısıyla YKS aslında bir sıralama sınavıdır.<br><br>Bu yıl ortaya çıkan bu durumun, 200 bin ve öncesi sıralamalarda fazla etki yaratması beklenmiyor. Ancak 200 bin ve sonraki sıralarda özellikle baraj puanının kalkmasıyla üniversite bölümlerinin sıralamalarında önemli farklılıklar oluşması bekleniyor. Bu nedenle tercihlerin dikkatli yapılması gerekiyor. 8- YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Kaç tercihte bulunulacak?<br><br>Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha detaylı incelemeler için YÖK ATLAS verilerine bakılmalı.<br><br>YKS tercihlerinde adaylar en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını \"Puanım yeterli olmayabilir.\" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeleri gerekiyor. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.<br><br>Tercihlerde kullanılabilecek alternatif bir formül<br>Eğitim uzmanlarına göre, tercihler için farklı formüller dikkate alınabilir. Bunlardan biri Sayısal (SAY) tercihlerinde başarı sırasının yüzde 50 fazlası ile yüzde 50 eksiği göz önünde bulundurularak sıralama yapılması. Örneğin, 10 bin sıralamaya sahip SAY puanı ile bir bölüm isteyen adayın tercihlerini 5 bin-15 bin arasında tutması tavsiye ediliyor.<br><br>Bu yıl Eşit Ağırlık (EA) ve Sözel (SÖZ) tercihlerde ise sapmalar bekleniyor. Bu nedenle bu puan türlerinde adaylar, başarı sırasının yüzde 100 fazlasına kadar üst sıralarda tercih yapabilir. Alt tercihlerde ise başarı sıralamasından çok daha aşağılara inilebilir. Örneğin EA türünde 150 bindeki bir adayın tercihlerini 50 bin-300 bin arasında tutması öneriliyor. 9- Bu yıl barajlar kaldırıldı, ek yerleştirme yapılır mı?<br><br>Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.<br><br>Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. 10- Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?<br><br>YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. 10 soruda 2022 YKS tercihleri YKS sonuçlarına ve 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan detaylara ilişkin eğitim ve rehberlik uzmanları ile görüşerek tercihlerdeki önemli hususları 10 soruda sizler için derlendi.



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İngilizce hazırlığın zorunlu olacağı ön lisans programında, eğitim dili yüzde 30 İngilizce olacak ve toplam eğitim süresi 3 yılda tamamlanacak.

Eğitim boyunca TP-OTC operasyon lokasyonlarında, uzun dönem stajlarla desteklenecek programlarda teorinin pratiğe taşındığı yerinde öğrenme modeli uygulanacak.

"Açık deniz sondaj teknolojisi" programının ders içeriğini, kuyularda gerçekleşen operasyonlara yönelik sondaj akışkanları, kuyu başı sistemleri, yönlü sondaj, kuyu servisleri, tahlisiye operasyonları gibi dersler oluştururken, "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi" programı kapsamında ise su altı araçları, deniz tabanı bağlantı sistemleri, haberleşme sistemleri gibi dersler verilecek.

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"Her yıl için 12 ay boyunca kesintisiz burs"

2022-2023 yılı eğitim öğretim yılında bu iki programa kayıt yaptıran tüm öğrenciler için eğitim süresince her yıl için 12 ay boyunca kesintisiz burs verilecek. Burs tutarı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için aylık 3 bin lira olarak belirlendi. Bursluluğun devamı ile ilgili koşullar, www.tp-otc.com adresinden yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 2020'de Karadeniz'de yaptığı arama faaliyetleri kapsamında Sakarya Gaz Sahasında 405 milyar metreküp değerinde doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. 2021'de Amasra-1 kuyusunda bulunan 135 milyar metreküp değerindeki ilave keşif ile bölgenin toplam rezerv büyüklüğü 540 milyar metreküpe ulaştı. Keşfedilen gazın karaya getirilmesi amacıyla Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi başlatıldı. Sakarya Gaz Sahası kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacının açılan bu programlar aracılığıyla karşılanması planlanıyor.

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Programlardan mezun olacak öğrencilerin uluslararası arenada söz sahibi bir mesleğe, teorik ve pratik donanımla mezun olması hedefleniyor.

Öğrenciler, TP-OTC yönetimindeki sondaj platformlarında, kıyı lojistik merkezlerinde, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesinde staj yapacak. Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, TP-OTC işe alım koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilecek.

Siber güvenlik ön lisans programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde de Türkiye'de ilk kez daha önce yüksek lisans programlarında yürütülen siber güvenlik bölümü ilk kez ön lisans düzeyinde TYT puanı ile öğrenci alacak.

Siber güvenlik programı, öğrencilerine bilgisayar ağı teknolojileri ve bu teknolojilerin güvenlik altyapısının oluşturulması için 2 yıllık teorik ve uygulamalı eğitimler vererek bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği ve bilgisayar programcılığı başta olmak üzere her alanda dijital faaliyetleri olan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlı siber güvenlik uzmanları yetiştirmeyi amaçlıyor.

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Teorik ve uygulamalı olarak sunulacak eğitimlerin yanı sıra üniversitenin anlaşmalı olduğu firmalarda özellikle Teknopark İstanbul'da staj ve iş yeri eğitimi imkanı da sağlanarak sektördeki önemli bir ihtiyacın giderilmesi hedefleniyor. Siber güvenlik programına bu sene 6'sı burslu, 34'ü yüzde 50 indirimli olmak üzere 40 öğrenci alınacak.

CNC operatörlüğü eğitimleri, organize sanayi bölgesinde verilecek

Necmettin Erbakan Üniversitesi OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ise ilk kez TYT puanı ile CNC Programlama ve Operatörlüğü bölümü açarak bu yıl 20 öğrenci kabul edecek.

İmalat sanayisindeki en önemli takım tezgahı grubu olan CNC takım tezgahları, özellikle karmaşık geometrili parçaların üretiminin yanı sıra seri üretimin de önemli olduğu imalat işlemlerinin olmazsa olmazı olarak öne çıkıyor. Program ile endüstri 4.0 ile birlikte bilgisayar kontrollü bu tezgahları programlayacak ve opere edecek yetkin operatörlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

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Bölümde, bilgisayar destekli tasarım ve üretim yazılımlarının yanı sıra operatörlük eğitimi de verilecek. Bu bölümü tercih eden öğrenciler teorik eğitimleri meslek yüksekokulu bünyesinde alarak uygulamalı eğitimlerini dönem içinde haftanın belli günlerinde doğrudan imalatın içinde, sanayide imalat yapan firmalarda, organize sanayi bölgesinde alarak daha mezun olmadan yeterli tecrübe kazanacak.

Bölümü tercih eden ve mezun teknikerler, organize sanayi bölgelerinde CAD-CAM sorumlusu, proses planlama-CNC programlama sorumlusu ve CNC operatörü olarak ara eleman statüsünde rahatlıkla iş bulabilecek.

Emlak yönetimi bölümü 4 yıllık açılıyor

Öte yandan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu'nda emlak ve emlak yönetimi bu yıldan itibaren ilk kez EA puanıyla 4 yıllık lisans düzeyinde 40 öğrenci kabul edecek.

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Dünyada ve Türkiye'de konut, bina, site, alışveriş merkezleri yatırımlarının finansmanında arsa-konut-ticaret ve hizmet binalarının alım-satımına konu olan emlak sektörü pazarında hızlı gelişmeler yaşanıyor.

Bu gelişmeler nedeniyle emlak ve emlak yönetimi sektöründe iyi eğitilmiş, pazarlama, yönetim, gayrimenkul değerleme uzmanlarına gereksinim artıyor. Emlak ve emlak yönetimi bölümü, Avrupa Birliği uyum sürecinin bir yansıması olarak Türkiye'de doğan mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması gereken iş alanlarında çalışabilecek mezunların, teorik bilgilerinin yanı sıra uygulama kabiliyetlerini geliştirerek yasal stajlarının bir bölümünü öğretim süresinde sağlayarak öğretimleri sonrasında hemen meslek hayatlarına başlayabilmeleri amaçlanıyor.

"Emlak Müşavirleri Yasası"nın çıkmasıyla ihtiyacı hissedilecek uluslararası meslek standartlarına sahip, nitelikli gayrimenkul danışmanları yetiştirmenin amaçlandığı bölümde, ayrıca son dönemde giderek önem kazanan ve SPK tarafından lisanslaması yapılan "gayrimenkul değerleme uzmanlığı" için gerekli dersleri ve bilgileri aktararak uzmanlığa yönelik eleman yetiştirilmesi yapılacak.

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Tapu Kadastro Yüksekokulu, "tapu kadastro" bölümünden sonra Türkiye'de dört yıllık öğrenci alan ilk "emlak ve emlak yönetimi" olacak. Bölüm mezunları, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde bulunan "taşınmaz geliştirme" ana bilim dalında yüksek lisans eğitimlerine devam edebilecek.