Yeni ‘Nihayet’ hiperaktif olacak

Nihayet dergisinde yazar, çizer, ilgili, fikir aktaran çok geniş bir kadro var.

Ahmet Murat Özel, sabit yazarların dışında her sayıda ayrı yazarlarla çalıştıklarına işaret ederek, “İçerik üretimi konusunda biraz ‘hiperaktif’ olmasını istiyoruz derginin. Yazar, çizer, ilgili, fikir aktaran çok geniş bir kadro var. Bu işin kolektif bir iş olduğunun farkındayız ve böyle devam etmesini de istiyoruz. Ortak bir yerde buluşmak üzere geniş bir alanı gözlemliyoruz. Bu içeriği artırarak devam etmek, başka yerde olmayan içerikleri sağlamayı düşünüyoruz.

Son sayılarda, dünyada dikkati çeken isimlerle röportajlar yaptık. İçerik üretme konusunda bir hiperaktivite sağlamak istiyoruz” diye konuştu. Bu ay 37. sayısıyla ve yeni haliyle okuyucuya “merhaba” diyen dergi, yılın ilk sayısında “Evdeki kitaplardan nasıl etkileniriz?” sorusuna bir cevap arıyor.