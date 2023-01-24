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Yeni Şafak dijitalde de bir numara: Beş dilde yayın günlük 30 milyon etkileşim

Yeni Şafak 23 Ocak 1995’te “Türkiye’nin önü aydınlık” manşetiyle, bu ülkenin birikimini yansıtmak için yayın hayatına başladı. Türkiye’nin büyük dönüşümler geçirdiği bu 28 yılda önemli gazetecilik yaptı. Yola Yeni Şafak gazetesiyle çıkan Albayrak Medya, bugün dijitalde, Türkiye’de ve dünyada yaşanan tüm gelişmeleri aktaran ve sosyal medyada gündeme yön veren içeriklerle en çok takip edilen marka haline geldi. Yeni Şafak, kendi bünyesinde kurduğu ekonomiden kültür sanata, tarihten bilime, spordan mizaha, yemekten turizme kadar pek çok dalda kurduğu dijital platformlarla Türkiye’ye değer katıyor.

16:42 . 24/01/2023 Tuesday
Yeni Şafak
yenişafak.com dijitalde de bir numara olmaya devam ediyor

yenişafak.com dijitalde de bir numara olmaya devam ediyor

Yeni Şafak, dijitalde de yaptığı adımlarla hep kendi isminden söz ettirdi. Takipçilerine Arapça ve İngilizcenin yanında Fransızca haber sayfasını da sunan Yeni Şafak, kendi bünyesinde kurduğu ekonomiden kültür sanata, tarihten bilime, spordan mizaha, yemekten turizme kadar pek çok dalda kurduğu dijital platformlarla çığır açtı. Yeni Şafak’ın inşa ettiği ekosistem, sosyal medyada gündeme yön veren içeriklerle Türkiye’nin en çok takip edilen markalarını inşa etti.


* YOUTUBE’DA 500 BİN ABONEYİ GEÇTİ

 kanalında, Ocak 2023 itibarıyla 500 bin takipçiyi aştı. Kanal, 2022’de 1 milyar 100 milyon gösterim ve 71 milyon 900 bin izlenme elde etti.

* TWITTER’DA ORGANİK BİR MİLYON TAKİPÇİ

sayfası 2022’yi, yılın son günlerinde 1 milyon takipçiyi aşarak büyük bir başarıyla kapattı. Üstelik bu takipçilerin tamamı organik.

* INSTAGRAM’IN ÖNCÜSÜ

sadece Türkiye’nin değil dünyanın önde gelen etkileşimi çok yüksek medya hesaplarından biri olan Yeni Şafak, Sayfa Ocak 2023 itibarıyla 676 bin takipçiye sahip.

* BİR YILDA 130 MİLYON KİŞİYE ERİŞTİ

“2022’de Facebook’ta En Çok Viral Olan 50 Haber Kuruluşu’ sıralamasında, toplam etkileşime göre 8. sırada yer aldı.

* DİL AİLESİNE FRANSIZCA DA KATILDI

Dijital anlamda birçok yenilik yapan Yeni şafak, dijitalde dört dilde yayın yaparak Türkiye’de öncü olmaya devam ediyor. Arapça ve İngilizcenin yanında Fransızcayı da yayın hayatına kattı. 2023’ün ilk çeyreğinde Rusya sayfasını yayına alarak dil sayısını 5’e çıkaracak.

* BU SAYFA ZPOR YAPIYOR

tık avcılığı yok, taklit yok, uzun ve anlaşılması zor haberler yok. Kısa, öz, anlaşılır video içerikleri, hap gibi infografikleriyle ZPOR her mecrada takipçilerine kaliteli ve eğlendiren spor haberciliği sunuyor.

* TÜRKİYE’NİN EN GENÇ PLATFORMU

Albayrak Medya’nın Yeni Şafak öncülüğünde dijitale yaptığı yatırımların en dikkat çeken markası olan 
tüm platformlarda günde 5 milyon kişiye ulaşıyor. gzt’nin yeni hedefi ise 
1 milyon aboneyi geçmek.

* MECRA’NIZI BİLİN

İslam coğrafyasındaki sıcak gelişmeler ve geçmişte yaşanan bilinmeye değer önemli hadiseler,
web sayfası kadar Instagram hesabında da ilgi görüyor. 
46 bin 941 kullanıcı Instagram’da takip ediyor.

* KUTUSUNA GİTMEYEN TEK SAYFA

Teknoloji gündemi, ürün incelemeleri, özel videolar, infografikler, analizler ve dahası için 
takip etmek yeterli. Kutu açma tekdüzeliğinden sıkılanlar için farklı bir soluk.

* EN LEZZETLİ İÇERİKLERİN SAYFASI

Yemeklerin lezzeti, pastaların, keklerin enfes tatları üretilen içeriğin kalitesinden belli oluyor dedirten 
Instagram’da 1 milyon 14 bin kişi takip ediyor.

* İZAHI OLAN TEK MİZAH SAYFASI

Mizah içeriklerinde genel izleyiciye hitap eder, onu 7’den 70’e herkes sever. gzt ailesinin en eğlenceli en esprili üyesi 
adeta bir mizah deposu. 
 Intagram’da 227 bin 642 kişiyi kahkahaya boğuyor.

#yenisafak.com
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#yeni şafak
#Albayrak Medya
36 dakika önce
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Yeni Şafak dijitalde de bir numara: Beş dilde yayın günlük 30 milyon etkileşim
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