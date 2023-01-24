Yeni Şafak dijitalde de bir numara: Beş dilde yayın günlük 30 milyon etkileşim

Yeni Şafak, dijitalde de yaptığı adımlarla hep kendi isminden söz ettirdi. Takipçilerine Arapça ve İngilizcenin yanında Fransızca haber sayfasını da sunan Yeni Şafak, kendi bünyesinde kurduğu ekonomiden kültür sanata, tarihten bilime, spordan mizaha, yemekten turizme kadar pek çok dalda kurduğu dijital platformlarla çığır açtı. Yeni Şafak’ın inşa ettiği ekosistem, sosyal medyada gündeme yön veren içeriklerle Türkiye’nin en çok takip edilen markalarını inşa etti.