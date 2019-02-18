Yeni TBMM başkanı pazara

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı açıklanmasının ardından muhalefetin başlattığı istifa tartışmaları üzerine TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 18 Şubat’ta istifa edeceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Meclis Başkanı olarak 12 Temmuz 2018’de seçilen Yıldırım’ın 7 aydır sürdürdüğü görevinden bugün istifa etmesi bekleniyor.

VEDA YEMEĞİ

Meclis Başkanlığı’na sunacağı istifa dilekçesi salı günü Genel Kurul’da okunacak olan Yıldırım, bu akşam saat 20.00’de de TBMM Tören Salonu’nda geçmiş dönem TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek.

GEÇİCİ BAŞKAN

Yeni başkan seçilinceye kadar en yaşlı başkan vekili Celal Adan TBMM Geçici Başkanı olacak. Meclis iç tüzüğüne göre Meclis Başkanı adaylarının, TBMM Başkanı’nın istifası sonrasında Genel Kurul’un toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı’na bildirilmesi gerekiyor. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Takvim uyarınca 29. TBMM Başkanı 24 Şubat Pazar günü yapılacak seçimle belirlenecek.