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Yeni yürüyüşler yolda

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın koltuk fırlatarak noktaladığı değişim yürüyüşü, CHP’de yeni isyanlara örnek olma yolunda.

Mehmet Güney
04:00 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Değişim yanlılarının Özcan’ın metodunu izleyebileceği belirtiliyor. Görevden alınan il ve ilçe başkanlarının yanı sıra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı ‘değişim’ çağrılarını yapan muhaliflerin de genel merkeze farklı illerden yürüyüşler düzenleyebileceği ifade edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise böyle bir eyleme gerek olmadığını savunuyor. Gelişmelere karşı cevabın kurultayda verileceğini savunan kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun tüzük değişikliğini tartışmaya açarak kurultay öncesinde parti içi muhalefeti sakinleştirmeye çalışacağını kaydediyor.


#Tanju Özcan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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