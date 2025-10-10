Yeni Şafak
Yenidoğan bebeğini terasa bıraktı: Ekipler cansız bedeniyle karşılaştı

08:2410/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir lojmanda doğum yapan yabancı uyruklu kadın, bebeği havluya sarıp terasa bıraktı.

5 ay önce yurt dışından Bodrum’a çalışmaya gelen 19 yaşındaki Z.U.K., yoğun kan kaybı şikayetiyle hastaneye gitti. Kadının doğum yaptığını anlayan sağlık görevlileri, polise haber verdi. Kadının ifadesini alan ekipler, daha sonra lojmana gitti. Kadının kaldığı lojmanda arama yapan ekipler, terasta havluya sarılı haldeki bebekle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.


Genç kadının kendi imkanlarıyla doğum yaptığı, kanaması durmayınca hastaneye gittiği belirlendi. İfadesinin ardından yeniden hastaneye kaldırılan kadının tedavi sonrası yeniden gözaltına alınacağı bildirildi.






