İzmir’de denizde engelli kişinin cesedi bulundu

08:1710/10/2025, Cuma
DHA
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde denizde engelli olan İbrahim Aslan’ın (34) cesedi bulundu.

Olay, saat 23.13 sıralarında Bostanlı Vapur İskelesinin yakınlarında bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, denizden çıkarılan ve öldüğü belirlenen kişinin engelli İbrahim Aslan olduğu belirlendi. Aslan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı.






#izmir
#karşıyaka
#ceset
