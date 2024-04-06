Yenilenerek daha da güçlü devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimlerinin büyük zaferlerin müjdecisi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geleneksel TÜRGEV İftarı programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada 31 Mart seçimlerine değinen Erdoğan, "Seçimlere gölge düşürme, seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı” dedi. Erdoğan şunları kaydetti:

“31 Mart sadece yeni bir dönüm noktası değil daha büyük zaferlerin müjdecisi olacaktır. Yolumuza yenilenmiş, tazelenmiş, çok daha güçlenmiş bir şekilde devam edeceğiz. Siyasette yarım asra yaklaşmış mücadelemizi gönül huzuruyla sizlere devredeceğiz. Bedel ödesek bile ülkemize, insanımıza, siz gençlerimize bedel ödettirmemeye çalıştık.”

YARINLAR DAHA AYDINLIK

“İmkanlarımızı zorlayarak üzerimize düşeni yapacağız. Artık biz, siz gençlerimizin zamanının misafiriyiz. Bu emaneti sizler taşıyacak ve yücelteceksiniz. Sizleri gördükçe verdiğimiz mücadelenin boşuna gitmediğini görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gözlerinize baktıkça yarınlarımızın bugünümüzden çok daha aydınlık olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

29 CAN İÇİN TEK LAF ETMEDİLER

İstanbul Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına da değinin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ağızlarını her açtıklarında hak, hukuk, adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımıza dil uzatanların iki yüzlülüklerini çok iyi biliyoruz. Sürekli ahlak tüccarlığı yapan, sürekli işçinin, emekçinin hakkından bahseden bu çevreler önceki gün Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizle ilgili çıkıp tek cümle kurmadılar” dedi.

KİM GÖZ YUMDU KOVALAYACAĞIZ

Erdoğan şöyle devam etti: “Bu binaya inşaat ruhsatını veren, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeyi müsaade edenler kim? Şimdi tabii ki biz de savcılarımızla takip ediyoruz. Bunu kovalıyoruz. Kovalamaya da devam edeceğiz. Kimler bunlar? 29 tane orada vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler? Biz de kovalayacağız. Zerre kadar vicdanı olan herkesin tepkisini çekmesi gereken skandallar zinciri karşısında başlarını kuma gömmeyi tercih ettiler. Birileri hemen anında koşup gittiler. Niye? Çünkü kendi günahlarını nasıl örteriz bunun peşinde koştular. Bölücü terör örgütünün sokakta yakıp yıkan mandallarıyla sergiledikleri dayanışmayı rızkının peşindeki insanların ailelerine çok gördüler.”

İstanbul Mushafı 'Topkapı'ya emanet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik etti. "Rabbim gönüllerinizi bir beraber kılsın" diyen Erdoğan, "Kardeşlerimiz İsrail'in zulmü altında. Rabbim bu kardeşlerimizi zulümden inşallah Leyle-i Kadir'deki dualar hürmetine kurtarsın. Bizler elimizden gelen her türlü desteği gönderiyoruz sonuna kadar da devam edeceğiz. Sizlerin duaları çok çok önemli. Allah birliğimizi daim kılsın diyorum." ifadelerini kullandı. Daha sonra, "İstanbul Mushafı" Hediye Merasimi'ne katılmak üzere Topkapı Sarayı'na geçen Erdoğan, hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan 10 ciltlik "İstanbul Mushafı"nı, Mukaddes Emanetler Dairesi’ne hediye etti. Erdoğan, Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i de ziyaret etti. Kadir Gecesi'ni kutladığı basın mensuplarına kandil simidi ikram eden Erdoğan, "İyi bayramlar" temennisinin ardından buradan ayrıldı.







