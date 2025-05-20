"Yenişehir'e modern itfaiye istasyonu kazandırmak için yaptığımız görüşme ve taleplerimiz sonrası gerekli imar değişikliği düzenlemesi, bugün yaptığımız Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle onayladı. Mülkiyeti ilçe belediyemize ait olan ve Büyükşehir Belediyemize itfaiye istasyonu yapılması kaydıyla tahsisini yapacağımız arsanın üzerine, Yenişehir'in ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Modern İtfaiye İstasyonu'nun şehrimize kazandırılması noktasında, Büyükşehir Belediye Meclisi'mizin ve Büyükşehir İmar Komisyonumuzun değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun"