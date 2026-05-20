Yer gök kırmızı beyaz

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Bayram nedeniyle resmi tören Anıtkabir’de düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bakan yardımcıları, genel müdürler, gençler, sporcular ve diğer ilgililerden oluşan heyet Anıtkabir’i ziyaret etti.

AYNI İNANÇ

Bakan Bak, Anıtkabir özel defterine “Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışının ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras; bugün de aynı inanç, aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir” diye yazdı.

ANITKABİR’E KOŞTULAR

Anıtkabir, resmi törenin ardından ziyarete açıldı. Yurdun dört bir yanından Ankara’ya gelenler, ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir’e akın etti. Atatürk’ün mozolesine çiçek bırakıp dua eden gençler, Anıtkabir’in avlusunda hatıra fotoğrafı çektirip, 19 Mayıs’ı kutladı.

SAMSUN’DA BAYRAK TÖRENİ

Kutlamaların en coşkulu adresi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı Samsun oldu. Atatürk’ün Samsun’a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi’nde, Atatürk’ü temsil eden Türk bayrağı bir deniz subayı, 4 asker tarafından karaya çıkartıldı. Burada yapılan törenle Türk bayrağı izcilere teslim edildi. Şehirde ayrıca Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlar geçiş töreni yaptı. Törende, Sahil Güvenlik ekipleri helikopterlerle uçuş gösterisi sundu.

'ÖZEL' GÖSTERİLER

Edirne’den Kars’a, Trabzon’dan İzmir’e, İstanbul’dan Mardin’e kadar bütün şehirlerde bayram coşkuyla kutlandı. Törenlerde, öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Özel sporcular da 19 Mayıs’a özel gösteriler yaptı. Sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu. İzmir’de Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı, üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu kırmızı balonlar gökyüzüne bırakıldı.

KONVOYLU KUTLAMALAR

Denizli’de kortej yürüyüşünde 120 metre uzunluğunda Türk bayrağı gençlerin ellerinde taşındı. Rize’de 29 metrelik Çay Bardağı Kulesi'ne dağcılar tarafından Türk bayrağı asıldı. Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı yunus polisleri, Türk bayrağı taşıyan milli sporcularla motosikletlerle alandan geçiş yaptı. Şırnak’ta gençlerin 107 metrelik Türk bayrağını taşıdığı yürüyüşte, kamu kurumlarının araçlarıyla da konvoy yapıldı.

OYUN TIRI FRANSA'DA

Dünyanın birçok noktasında bayram kutlandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Geleneksel Oyunlar Tırı, Fransa'nın Lyon kentinde gençlerle buluştu. Etkinliğe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı. Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan’da resmi tören düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bayram kutlandı.

Sapanca’da dev bayrak

Sakarya’da bayram, Sapanca Gölü’nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açılarak kutlandı. İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, “Dünya’nın Tatlı Suda Açılmış En Büyük Bayrağı” temasıyla çalışma gerçekleştirildi. Serdivan Kano ve Kürek Tesisleri kıyısında marşlar eşliğinde suya indirilen bayrak, müdürlüğün koordinasyonunda Türkiye’nin birçok noktasından gelen yaklaşık 100 dalgıç tarafından gölde açıldı. Kuru ağırlığı 500 kilogram olan özel kumaştan üretilen Türk bayrağını tamamen açan ve yaklaşık 15 dakika suda tutan dalgıçlara sub pedal, kano ve kürek sporcuları da eşlik etti.

Deniz altında tören geçişi

Birçok şehirde deniz altında da bayram coşkusu yaşandı. Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı. İlçedeki bir dalış merkezindeki dalgıçlar Önder Diktaş, Berkay Çetin, Efkan Kardeş ile Bahri Kara, Afkule Manastırı mevkisindeki Türk Hamamı noktasında 8 metreye dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar su altında Türk bayraklarıyla “tören geçişi” yaptı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören dalgıçlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı deniz dibinde Türk bayrağı açarak kutladı.

Askeri gemilere akın

Birçok şehirde askeri gemiler, kapılarını ziyarete açtı. Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları kapılarını ziyaretçilere açtı. Ziyaretçiler güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekirdağ'da TCG Gurbet hücumbotu, Kocaeli'de de, TCG Tayfun hücumbotu ile TCSG-10 Sahil Güvenlik botu ziyarete açıldı.












