Yerel seçimleri bıraktı

CHP kaynakları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimde aday olacak bir siyasetçi gibi davranmadığını, delege savaşına girerek, genel başkanlık için daha çok efor sarf ettiğini söyledi. 600 delegesi olan İstanbul İl Başkanlığı için desteklediği Özgür Çelik’in kazanması halinde, Genel başkanlık için aday olacağı ileri sürülüyor.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun ilçe ve il delegelerini etkilemek üzere ciddi bir çalışma yürüttüğü hatta bunun için delegelere para, iş vaadine bulunduğu ortaya çıkmıştı. Metropol Araştırma Şirketi’nin sahibi ve yöneticisi olan Özer Sencer, yaptıkları bir araştırmayı kamuoyuyla paylaşmıştı. Sencer, İmamoğlu’nun bu şartlarda seçim kazanmasının mümkün olmadığını ifade etmişti.

Uzun süredir CHP içinde politika yapan bir isim “İmamoğlu’nun parti içinde bir ağırlığı yok. Bunun en önemli sebebi ilkesiz olması. Delegeleri kendi safına çekmek için ciddi paralar harcıyor. Bazılarına iş sözü vermiş, kimine de yakınlarını işe ama sözü vermiş. Kendi reklamı için de kamuoyunda tanınan bazı yazarlara ve internet sitelerine ciddi paralar aktarıyor. Partinin bundan haberi var elbette. Böyle bir adaya CHP’nin ilkelerini bilen, örgütsel yapısına inanan seçmenin de oy vermesi epey zor görünüyor. İmamoğlu, bu hafta il başkanlığı seçiminden sonra, radikal bir karar verebilir. İmamoğlu’nun, yerel seçimle ilgisi kalmadı. Ne bir hazırlığı var ne de bir önerisi” dedi.