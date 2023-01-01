Yeteneğe göre eğitim geliyor

Öğrencilerin mesleki anlamda yetenekli olduğu alana yönlendirilmesi için çalışma yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında kademeler arası geçiş de dahil olmak üzere öğrencinin üzerinde sınav baskısını kaldıracak bir mekanizma kurulacak.

Henüz plan aşamasında olan çalışma ile öğrencinin yeteneği, uygun yaşlarda tespit edilecek. Bu yetenek doğrultusunda öğrencinin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumuna yönlendirmesi yapılacak. Öğrencinin okul yaşamının erken yıllarında çalışmalar başlatılacak. Mesleğe yöneltme için sürekliliği olan bir program seçilecek. Öğrencinin gelişme ve olgunlaşma süreci takip edilecek. Uygulama ile öğrenci belirli bir mesleği zamanından önce seçme baskısından kurtarılacak. Öğretim, bireyin meslek seçmesi gibi kısıtlı bir iş ya da eylem için olmaktan çok mesleksel gelişim kavramı içinde ele alınacak.