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Van haberleri: Yetkililerden gergedan böceği uyarısı

Yetkililerden gergedan böceği uyarısı

Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Gergedan böceğinin sanılanın aksine herhangi bir parasal değeri bulunmadığını, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na istinaden bu türü tabiattan toplayan ve ticarete konu yapanlar hakkında idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Gergedan böceği
Gergedan böceği

İpekyolu ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bulunan Gergedan Böceği, (Oryctes nasicornis) Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü elemanları tarafından teslim alındı.

Ekolojik dengenin, biyolojik zenginliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından büyük önem arz eden Gergedan Böceği, elemanlar tarafından daha sonra tabiata salındı.

Konuyla ilgili bir vatandaşları uyaran Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, “Uyarı, Gergedan Böceği’nin sanılanın aksine herhangi bir parasal değeri bulunmamakla birlikte, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na istinaden bu türü tabiattan toplayan ve ticarete konu yapanlar hakkında Van il şube müdürlüğümüz tarafından idari para cezası uygulandığını kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Tunceli'de 'leopar' heyecanı
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Tunceli'de taksi şoförlüğü yapan Ahmet Kişioğlu, kent merkezine yakın bölgede aracıyla hareket halindeyken arazideki hayvan gördü.
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Kişioğlu, hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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Çektiği görüntüleri daha sonra izleyen Kişioğlu'nun görüştüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, hayvanın Anadolu parsı olduğunu düşündüklerini söyledi.
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Karşılaştığı hayvanı heyecanla görüntülediğini belirten Ahmet Kişioğlu, Sabah 08.00 sıralarında yolda karşılaştığım bir hayvanı görüntüledim. Önce vaşak sandım ancak yuvarlak benekleri vardı. Vaşaktan büyük bir hayvandı, görüntüleri izledikten sonra Anadolu Parsı olduğunu anladım dedi.
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Tunceli'de 'leopar' heyecanı
Tunceli'de leoparın yaşadığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirecek bir görüntü çekildi.


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