Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yıkılmasına rızam yok

Yıkılmasına rızam yok

Uğur Duyan
04:0021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Ankara’da siyasetin sembol binalarından, Turgut Özal’ın mirası DP Genel Merkezi’nin yıkılarak plaza yapılması kararına, binanın mimarı Doğan Tekeli’den de itiraz geldi. Tekeli, “Binanın yıkılmasına, mimarı olarak rızam yoktur” dedi. ABB Başkanı Yavaş, DP binasının yerine 2 milyar liralık rant yaratacak gökdelen dikmek istiyor.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yerine 16 katlı plaza yapılmasına karar verdiği eski ANAP Genel Merkezi’nin mimarı Doğan Tekeli, Yeni Şafak’a konuştu. 95 yaşında ve halen işinin başında olan Tekeli, halen Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi olarak kullanılan binayla ilgili son gelişmeler konusunda “Bu binanın yıkılmasına mimarı olarak benim rızam yoktur” dedi.


Doğan Tekeli

ÖZAL'A DÖRT PROJE SUNDUK

Tekeli, Özal'a sunulmak üzere dört proje hazırladıklarını ifade ederek, "Biri hali hazırda mevcutta olan proje diğerleri de bir küçük, bir orta, bir büyük bir de daha büyük olmak üzere dört proje hazırladık. Özal, en büyük bina tasarımını beğendi. Bu proje esasen bir genel merkez olarak inşa edilmek üzere mimarisi hazırlanmış, projesi onaylanmış ilk binadır. Bu özelliğiyle de Türkiye'de bir ilktir" diye konuştu.


ODİTORYUM ÖNCEDEN YIKILDI

Yıkıma ilişkin ilk talebin 2007 yılında dönemin ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu’dan geldiğini açıklayan Tekeli, “Benden binanın mimari niteliğinin olmadığına dair görüş veren bir dosya hazırlamamı istedi. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmayacağını kendisine illetim. Ardından, bu olaydan sonra tabi alçak binanın yani oditoryum kısmının yıkılması için içim elvermese de bir onay verdik” dedi.


ŞİŞLİ’DE DE AYNISI OLDU

Tekeli, binanın yıkılması için ABB Meclisi tarafından alınana yeni karara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Tekeli, “Bu binanın yıkılmasına mimarı olarak benim rızam yoktur. Tabi rızanın arandığı haller vardır: Bizim maalesef geçmiş dönemlerde yaşadığımız bazı örnekler var. Daha önce de Şişli'de bir binamız bizim onayımız, rızamız olamadan yıkıldı. Şimdi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bu karardan önce alınan kararlar da vardı. Ancak bu kararla binanın yıkılması için gereken izin çıktığı görülüyor. Tabi binanın arsasının bir sahibi vardır. Onun rızasına başvurulur ama benim bu yapının yıkılması için rızam yoktur" dedi.


DP’nin desteğini satın alacak

  • CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın DP binasının yerine ticari gökdelen izni vermesi dikkatleri oluşacak 2 milyar liralık ranta çevirdi. Kaynaklar, 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş rekabetine dikkat çekti. Yavaş’ın oluşacak rant sayesinde adaylık sürecinde DP’nin tam desteğini beklediği bildiriliyor.





#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#Mansur Yavaş
#doğan tekeli
#dp genel merkezi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İ harfiyle başlayan eşya isimleri