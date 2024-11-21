Yıkılmasına rızam yok

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yerine 16 katlı plaza yapılmasına karar verdiği eski ANAP Genel Merkezi’nin mimarı Doğan Tekeli, Yeni Şafak’a konuştu. 95 yaşında ve halen işinin başında olan Tekeli, halen Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi olarak kullanılan binayla ilgili son gelişmeler konusunda “Bu binanın yıkılmasına mimarı olarak benim rızam yoktur” dedi.





Doğan Tekeli

ÖZAL'A DÖRT PROJE SUNDUK

Tekeli, Özal'a sunulmak üzere dört proje hazırladıklarını ifade ederek, "Biri hali hazırda mevcutta olan proje diğerleri de bir küçük, bir orta, bir büyük bir de daha büyük olmak üzere dört proje hazırladık. Özal, en büyük bina tasarımını beğendi. Bu proje esasen bir genel merkez olarak inşa edilmek üzere mimarisi hazırlanmış, projesi onaylanmış ilk binadır. Bu özelliğiyle de Türkiye'de bir ilktir" diye konuştu.





ODİTORYUM ÖNCEDEN YIKILDI

Yıkıma ilişkin ilk talebin 2007 yılında dönemin ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu’dan geldiğini açıklayan Tekeli, “Benden binanın mimari niteliğinin olmadığına dair görüş veren bir dosya hazırlamamı istedi. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmayacağını kendisine illetim. Ardından, bu olaydan sonra tabi alçak binanın yani oditoryum kısmının yıkılması için içim elvermese de bir onay verdik” dedi.





ŞİŞLİ’DE DE AYNISI OLDU

Tekeli, binanın yıkılması için ABB Meclisi tarafından alınana yeni karara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Tekeli, “Bu binanın yıkılmasına mimarı olarak benim rızam yoktur. Tabi rızanın arandığı haller vardır: Bizim maalesef geçmiş dönemlerde yaşadığımız bazı örnekler var. Daha önce de Şişli'de bir binamız bizim onayımız, rızamız olamadan yıkıldı. Şimdi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bu karardan önce alınan kararlar da vardı. Ancak bu kararla binanın yıkılması için gereken izin çıktığı görülüyor. Tabi binanın arsasının bir sahibi vardır. Onun rızasına başvurulur ama benim bu yapının yıkılması için rızam yoktur" dedi.





DP’nin desteğini satın alacak

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın DP binasının yerine ticari gökdelen izni vermesi dikkatleri oluşacak 2 milyar liralık ranta çevirdi. Kaynaklar, 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş rekabetine dikkat çekti. Yavaş’ın oluşacak rant sayesinde adaylık sürecinde DP’nin tam desteğini beklediği bildiriliyor.



















