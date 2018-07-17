Yıldırım isabet eden turist öldü

Teknoloji

BİM 599 TL'ye bilgisayar satacak

BİM, 27 Temmuz aktüel ürünler listesi ile birbirinden farklı teknolojik ürünleri bir arada satışa sunmaya hazırlanıyor. Yine piyasa fiyatının altında çok altında satışa sunacağı ürünler arasında ALFA 110A Windows diz üstü bilgisayar, Xiaomi Mi Band 2 akıllı bileklik, Trust 12.500 mAh taşınabilir power bank, Mikodo radyolu müzik kutusu, Trust mikrofonlu oyuncu kulaklığı, Trust klavye, fare ve YouTube tripodlu mikrofon yer alıyor. Söz konusu teknolojik ürünlerin haricinde BİM, 27 Temmuz aktüel ürünler listesinde uygun fiyatlı diğer ürünlerini de listeliyor. İşte 27 Temmuz BİM aktüel ürünler listesinde yer alan diğer ürünler...