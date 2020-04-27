Yıldırım’da eğitim desteği için açık çek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kendisinden ve Belediye’den talepte bulunan ilçenin minik sakinlerinin isteklerini yerine getirerek evde kalma sıkıntılarını bir nebze de olsa hafifletiyor. Yavuzselim Mahallesi’nde yaşayan ortaokul öğrencisi Yusuf Taha Cansu, korona virüsü tedbirleri nedeniyle okullarda eğitime verilen arada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA TV üzerinden sürdürülen uzaktan eğitime, evlerinde uydu cihazı olmadığı için katılamadığını ve derslerinden geri kaldığını kısa mesaj aracılığı ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a mesaj atarak ifade etti. Başkan Yılmaz da, Yusuf Taha’nın talebi üzerine gereken çalışmanın derhal yapılmasını belediye çalışanlarına iletti. Talimat üzerine vakit kaybetmeden Yusuf Taha’nın Yavuzselim Mahallesi’ndeki evine giden ekipler, uydu cihazının kurulumunu yaparak minik öğrencinin eğitimine devam etmesinin önündeki engeli kaldırdı.

Fotoğraf: Arşiv

EĞİTİMLE İLGİLİ TALEP MUTLU ETTİ

Yusuf Taha ile görüntülü sohbet gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sizlerden eğitiminizi aksatmamak için gelen talepleri aldıkça bizler çok mutlu oluyoruz. Bu süreçte kardeşlerinizle, anne ve babalarınızla, arkadaşlarınızla güzel geçinmenizi ve derslerinizde başarılı olmanızı istiyoruz. Çünkü bizler emanetimiz olan bu ülkeyi sizlere teslim edeceğiz” dedi. Başkan Oktay Yılmaz ile görüşen Yusuf Taha ise talebini kısa sürede gerçekleştirerek kendisine eğitimini sürdürme imkânı sağladığı için Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

KİTAP SEVDALILARINA DESTEK

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Öte yandan çocuklardan ve gençlerden aldığı pozitif enerji ve sevginin, geleceğe yönelik projeler üretirken kendilerine güç verdiğini belirten Başkan Oktay Yılmaz, ayrıca kitap sevdalısı olan Sümeyra Suzengin ve Mahmut Sarıkaya’nın da isteklerini geri çevirmedi. İlkokul öğrencisi Sümeyra Suzengin, Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak, uzaktan eğitim saatleri dışında kalan zamanını değerlendirmek için Başkan Amca’dan kitap talebinde bulundu. Yıldırım Belediyesi instagram sayfası üzerinden gerçekleştirilen ‘1 Dakika 1 Kitap’ kampanyasını yakından takip eden ancak yapılan çekilişler sonucunda kitap edinemeyen lise öğrencisi Mahmut Sarıkaya da, sosyal medya üzerinden talepte bulunarak kendisine kitap iletilmesini istedi. Kitap çağrılarını yanıtsız bırakmayan Başkan Oktay Yılmaz da kitap kurtlarının dileklerinin yerine getirilmesini sağladı.