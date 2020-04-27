Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Yıldırımda eğitim desteği için açık çek
BURSA

Yıldırım’da eğitim desteği için açık çek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların sosyal medya üzerinden kendisine ulaştırdığı kitap, oyuncak, uydu kurulumu gibi isteklerini anında yerine getiriyor. Yılmaz, “Siz yeter ki okuyun, bizden eğitim için hizmetler isteyin” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oktay Yılmaz
Oktay Yılmaz

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kendisinden ve Belediye’den talepte bulunan ilçenin minik sakinlerinin isteklerini yerine getirerek evde kalma sıkıntılarını bir nebze de olsa hafifletiyor. Yavuzselim Mahallesi’nde yaşayan ortaokul öğrencisi Yusuf Taha Cansu, korona virüsü tedbirleri nedeniyle okullarda eğitime verilen arada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA TV üzerinden sürdürülen uzaktan eğitime, evlerinde uydu cihazı olmadığı için katılamadığını ve derslerinden geri kaldığını kısa mesaj aracılığı ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a mesaj atarak ifade etti. Başkan Yılmaz da, Yusuf Taha’nın talebi üzerine gereken çalışmanın derhal yapılmasını belediye çalışanlarına iletti. Talimat üzerine vakit kaybetmeden Yusuf Taha’nın Yavuzselim Mahallesi’ndeki evine giden ekipler, uydu cihazının kurulumunu yaparak minik öğrencinin eğitimine devam etmesinin önündeki engeli kaldırdı.

Fotoğraf: Arşiv

EĞİTİMLE İLGİLİ TALEP MUTLU ETTİ

Yusuf Taha ile görüntülü sohbet gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sizlerden eğitiminizi aksatmamak için gelen talepleri aldıkça bizler çok mutlu oluyoruz. Bu süreçte kardeşlerinizle, anne ve babalarınızla, arkadaşlarınızla güzel geçinmenizi ve derslerinizde başarılı olmanızı istiyoruz. Çünkü bizler emanetimiz olan bu ülkeyi sizlere teslim edeceğiz” dedi. Başkan Oktay Yılmaz ile görüşen Yusuf Taha ise talebini kısa sürede gerçekleştirerek kendisine eğitimini sürdürme imkânı sağladığı için Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

KİTAP SEVDALILARINA DESTEK

  • Öte yandan çocuklardan ve gençlerden aldığı pozitif enerji ve sevginin, geleceğe yönelik projeler üretirken kendilerine güç verdiğini belirten Başkan Oktay Yılmaz, ayrıca kitap sevdalısı olan Sümeyra Suzengin ve Mahmut Sarıkaya’nın da isteklerini geri çevirmedi. İlkokul öğrencisi Sümeyra Suzengin, Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak, uzaktan eğitim saatleri dışında kalan zamanını değerlendirmek için Başkan Amca’dan kitap talebinde bulundu. Yıldırım Belediyesi instagram sayfası üzerinden gerçekleştirilen ‘1 Dakika 1 Kitap’ kampanyasını yakından takip eden ancak yapılan çekilişler sonucunda kitap edinemeyen lise öğrencisi Mahmut Sarıkaya da, sosyal medya üzerinden talepte bulunarak kendisine kitap iletilmesini istedi. Kitap çağrılarını yanıtsız bırakmayan Başkan Oktay Yılmaz da kitap kurtlarının dileklerinin yerine getirilmesini sağladı.

Bursa'da apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor
GÜNDEM
Bursa'da apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor
Abone Ol Google News
İsrailde Erdoğanı savundu!

İsrail'de Erdoğan'ı savundu!

​Sizin lideriniz Erdoğan'la barışmak için yerlerde sürünüyor.
​Yasak sonrası manzaralar

​Yasak sonrası manzaralar

​Sokağa çıkma yasağı sona erdi vatandaşlar sokağa akın etti.
Ankarada deprem

Ankara'da deprem

Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kimseyi<br>yalnız bırakmadık

Kimseyi
yalnız bırakmadık

Türkiye, İsveç'te çaresiz kalan Emrullah Gülüşken'in yardımına koştu.
İsveç basını <br>şaşkına döndü!

İsveç basını
şaşkına döndü!

Türkiye karşıtı yazarın yalanlarını manşete taşıdılar
Koronavirüs diplomasisi

Koronavirüs diplomasisi

Pandemi sonrasına ilişkin normalleşme takvimi de masada.

Diriliş çok<br>faydalı olacak

Diriliş çok
faydalı olacak

İmran Han tavsiye etti, dublajlı olarak yayına başladı.
Akdeniz<br>ittifakı genişliyor

Akdeniz
ittifakı genişliyor

​Sırada Tunus, Libya ve Azerbaycan var.
Virüsün<br>merkezini inceleyin

Virüsün
merkezini inceleyin

​ABD'li Senatör Graham'dan Vuhan çağrısı.
Virüsü yendi<br>nöbete koştu

Virüsü yendi
nöbete koştu

​Bir daha doğsam yine doktor olurum.
Sağlık artık<br>stratejik yatırım

Sağlık artık
stratejik yatırım

Sağlık altyapısı savunma sanayi kadar önemli olacak.
Kim<br>bitkisel hayatta mı?

Kim
bitkisel hayatta mı?

​Kız kardeşi Kim Yo-jong en büyük aday.
Vuhan<br>nefes aldı

Vuhan
nefes aldı

​Tüm hastalar taburcu edildi.
Hiç böyle görmediniz

Hiç böyle görmediniz

​Kâbe-i Muazzama'nın dört bir yanı sterilize ediliyor.
Tedbirleri gevşetiyor

Tedbirleri gevşetiyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte açıkladı.
Yasağa uyum sağladık

Yasağa uyum sağladık

​177 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.