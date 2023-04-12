Yıldırımlı çocuklarda erken iftar eğlencesi.

Yıldırım Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Youtuber Sertaç Güngör’ü miniklerle buluşturdu. Yıldırım Belediyesi, ‘Ramazan Birlikte Güzel’ sloganıyla sevilen isimleri ilçe sakinleriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Çocukların çok sevdiği Youtuber Sertaç Abiyi, Yıldırım Bayezid Cami’nde sevenleriyle buluşturan Yıldırım Belediyesi, Ramazan ruhunu yaşatmak adına tekne orucu iftarı düzenledi. Çocuklar oruçlarını öğle ezanının okunmasıyla açtı. İftar sonrası Hacivat-Karagöz gösterileri ile minikler doyasıya eğlendi. Yayınladığı videolarla milyonlarca kez izlenen ve çocukların ‘Sertaç Abisi’ olmayı başaran Sertaç Güngör, dijital mecraları kullanma üzerine çocuklarla sohbet edip miniklerden gelen soruları cevapladı.

Oruçlarını açan çocukların heyecanını paylaşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş köklü geleneği olan tekne orucu etkinliğini evlatlarımız her Ramazan heyecanla karşılıyor. Çocuklara orucu ve ibadeti sevdirmek amacıyla bu yıl da tekne orucu etkinliği düzenledik. Evlatlarımızı oruca özendiren tüm ailelerimizi ve yarım günlük oruçlarını tutup, iftarımıza katılan çocuklarımızı kutluyorum” dedi.