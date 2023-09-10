|
Gündem

Yine PKK ağzıyla konuştu

Seçimlere terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte giren CHP’nin, terör örgütü ile olan yakınlaşması devam ediyor.

Haber Merkezi
04:00 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sezgin Tanrıkulu

Sezgin Tanrıkulu

Her fırsatta devlete ve TSK’ya kin kusan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu iftiralarına bir yenisini ekledi. Terör örgütünün yalanlarına bel bağlayan Tanrıkulu, TSK’nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tanrıkulu, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız” açıklamasında bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında, ‘Türk milletini, devletini, kurum ve organlarını aşağılama’ ve ‘halkı düşmanlığa tahrik’ suçlarından soruşturma başlattı.

MSB: GAFLET VE DALALET İÇİNDE

Tanrıkulu’na Milli Savunma Bakanlığı’ndan da sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet içindedirler” denildi.



#Siyaset
#HDP
#PKK
#CHP
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı