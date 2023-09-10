Yine PKK ağzıyla konuştu

Her fırsatta devlete ve TSK’ya kin kusan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu iftiralarına bir yenisini ekledi. Terör örgütünün yalanlarına bel bağlayan Tanrıkulu, TSK’nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tanrıkulu, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız” açıklamasında bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında, ‘Türk milletini, devletini, kurum ve organlarını aşağılama’ ve ‘halkı düşmanlığa tahrik’ suçlarından soruşturma başlattı.

MSB: GAFLET VE DALALET İÇİNDE

Tanrıkulu’na Milli Savunma Bakanlığı’ndan da sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet içindedirler” denildi.







