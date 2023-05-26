Yine yalanları sıraladı

7’li Masa’nın genel başkanlık koltuğuna yalanla başlayan yalan uzmanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Babala TV yayınında da yalanlarına devam etti. Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın ev hapsine onay verdiğini inkar etti. Kılıçdaroğlu, terörist cenazelerinde boy gösteren Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun terör örgütüne karşı çıktığını belirtti. Kendi yerine İzmir’den aday gösterdiği KHK’lı Yüksel Taşkın için “Yüksel Taşkın, asla Kemalizm’i bir ırkçılık olarak tanımlamamıştır” dedi. Ancak Taşkın’ın “Kemalizm’in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var”

ifadeleri var.

KÖSTEBEKLERİM VAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Yeşil Sol Parti’den Ağrı Milletvekili seçilen Sırrı Sakık’ın “Kemal Kılıçdaroğlu ve ortakları bizim sayemizde cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan, vekil olacaklar. Biz geldiğimizde Abdullah Öcalan ve tutuklu PKK’lılar genel afla özgür kalacak” yönündeki sözleri de soruldu. Kılıçdaroğlu, “Sırrı Sakık bize hangi desteği verecek, nasıl destek verecek. Biz devletin derinliklerinde nelerin döndüğünü, kimlerin kimlere hizmet ettiğini, hangi gerekçelerle konuştuğunu biliriz. Bu ülkede hala ülkesini seven namuslu bürokratlar var. Onlar bize bilgileri getirirler. Kimin ne olduğunu biz gayet iyi biliriz” dedi. Sakık ise, “Benim tek başıma yaptığım çalışmalar, sizin ittifaktan daha fazladır. Diliyorum ki cumhurbaşkanı olacaksınız. O zaman kim derin, kim sığ anlarsınız” diye konuştu.

ERBAKAN İMZASINI UNUTTU

“Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın ev hapsini fiile hapse çevirmek için imza attınız mı?” sorusuna Kılıçdaroğlu “Benim imzam mı vardı?” diyerek karşılık verdi. Ancak 2006 yılındaki “kayıp trilyon” davasında Necmettin Erbakan’ı hapisten kurtaran düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne koşan 110 CHP’li milletvekili arasında Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

TERÖR DESTEKÇİSİ DEĞİLMİŞ!

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na ilişkin soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Tanrıkulu, Diyarbakır’da baro başkanlığı yaptı. Terör örgütünün en etkin olduğu dönemlerde terör örgütüne karşı davrandı. Terör örgütüne karşı çıkan kişidir. Bunu bilmenizi isterim” diye konuştu. Tanrıkulu terörist cenazesine katılan ve PKK terör örgütüne arka çıkan isim olarak biliniyor.

PKK KÖYÜNDEN SELAM GÖNDERMİŞTİ

Tanrıkulu seçim çalışmaları sırasında terör örgütü PKK’nın kurulduğu Fis köyüne giderek örgüte selam çakmıştı. Buradan bir mesaj yayınlayan Tanrıkulu, “15 Mayıs’ta tüm Türkiye’ye bahar gelecek” demişti.

Anasına babasına sorun

Kılıçdaroğlu, “SSK’nın başındayken 10 aylık torununuz ve ilkokuldaki çocuğunuzu nasıl sigortalı yaptınız?” sorusuna ise “Annesine ve babasına sormak lazım. Bunu bana yüklemek haksızlık” dedi. “Bunu kabul etmişsiniz ama” itirazına ise “Hatayı yapan ben değilim annesine babasına sorun” diyerek yanıt verdi.

VERGİ KONSEYİ YALANI

Kılıçdaroğlu’nun, halihazırda var olan ve yasal statüye sahip olan Vergi Konseyi’ne karşın Ulusal Vergi Konseyi’ni kurma vaadi gerçekle bağdaşmıyor. 1992’de kurulan Vergi Konseyi’nin faaliyetleri kesintili ve kısa süreli oldu. 2003’te yeniden faaliyete geçen Konsey, 31 Temmuz 2004’de yapılan düzenleme ile yasal statüye kavuştu.

Taşkın’ın sözlerini unuttu

Kılıçdaroğlu, İzmir’den yerine aday yaparak Meclis’e taşıdığı KHK’lı Yüksel Taşkın için, “Yüksel Taşkın, asla Kemalizm’i bir ırkçılık olarak tanımlamamıştır, tanımlamaz da zaten. Mümkün değil. Zaten olsa bizde yer almaz. CHP’yi kuran Gazi Mustafa Kemal. Burası CHP. Sıradan bir parti değil burası” ifadelerini kullandı. Taşkın, Marmara Üniversitesinde Yardımcı Doçent iken Neşe Düzel’e verdiği röportajda, “Kemalizm, iki vurguyu birden içinde taşır. Birincisi dışlayıcılıktır. Ikincisi, ‘medeni dünyaya uyumlanmalıyız’ diyerek yapılan uygarlıkçı vurgudur. Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye’den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir” demişti.











